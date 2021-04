Veronica Maya l’ha appena svelato tramite il suo profilo social: una sensazionale notizia pronta a sorprendere tutti!

Conduttrice televisiva e showgirl, Veronica Maya è sicuramente uno dei volti più noti e soprattutto apprezzati della televisione italiana. Il suo debutto avviene nel 2002, a teatro, dove fin da subito, il suo talento nell’arte della recitazione viene fuori, mentre i suoi esordi televisivi risalgono ai primi anni duemila. Veronica, in questo lungo tempo, si è data molto da fare. L’abbiamo vista al timone di diverse trasmissioni, ogni volta conquistare il pubblico con la sua spontaneità: impossibile non amarla! Negli ultimi tempi, è stata al timone del programma pomeridiano L’Italia che fa, precisamente su rai 2. Seguitissima sui social, da pochissimo, la bella conduttrice ha rivelato una notizia che stupirà i suoi migliaia di fan: tenetevi pronti, è in arrivo una grande novità!

Segui anche il nostro canale ufficiale instragram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Veronica Maya, incredibile annuncio a sorpresa: l’ha comunicato sui social

Veronica Maya non fa altro che sorprenderci, e noi non possiamo fare altro che ammirarla in tutto il suo talento e ovviamente in tutto il suo splendore. La sua carriera ha inizio molti anni fa, e da allora, la conduttrice ne ha fatta di strada. Grandi traguardi sono state la base del suo bagaglio lavorativo, affrontato con costanza e determinazione. Per tutti i suoi migliaia di fan, che la seguono da sempre, c’è una grandissima novità. A quanto pare, la presentatrice, attraverso il suo profilo social, ha rivelato una notizia a dir poco sensazionale. E’ pronta a tornare in pista: sapete dove? Come lei ha scritto in basso al post pubblicato, con un nuovo programma: “Presto nuovamente su rai2, con un nuovo programma….“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Maya (@veronica_maya_)



Una notizia che ha già fatto il giro, e si è diffusa con prepotenza, dato che Veronica Maya è davvero molto seguita. Non vediamo l’ora di poterla nuovamente ammirare in questo nuovo progetto!