Clamoroso retroscena sulla carriera di Alessio Boni, solo adesso spunta fuori: ecco di cosa stiamo parlando

Alessio Boni è uno degli attori più amati della televisione italiana. Nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, prima di intraprendere la carriera artistica ha fatto tantissimi lavori: dal piastrellista al cameriere, fino al pizzaiolo e al baby sitter in California. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nel 1988, a teatro e nei fotoromanzi. Ha esordito come attore nel 1990 nel film Il mago. La svolta nella sua carriera arriva nel 2003 con La meglio gioventù di Marco Tullia Giordana. Da allora la sua carriera è in ascesa ed è divenuto famoso soprattutto per le sue interpretazioni nelle serie televisive. Tra le più famose, nonché le più recenti, ricordiamo La compagnia del Cigno, Il nome della rosa, Enrico Piaggio e tante altre ancora.

Alessio Boni, clamoroso retroscena sulla sua carriera

La carriera di un attore sappiamo che è sempre ricca di ostacoli. Molti sono costretti a scendere a compromessi pur di aver successo. Non è di questa ragione, però, Alessio Boni. L’attore, in un’intervista al Corriere, ha raccontato di aver ricevuto delle avances da parte di un produttore americano di cui non ha voluto fare il nome, ma lui le ha rispedite al mittente. “Mi propina un bel discorso, mi fa credere che avrebbe fatto di me un astro del cinema” – ha raccontato Boni – “ma c’era una contropartita”.

Nonostante Boni non abbia accettato le avances di questo produttore americano sconosciuto, la sua carriera ha avuto comunque successo. Boni è tra i migliori attori del panorama artistico italiano e le sue interpretazioni, soprattutto quelle drammatiche, appassionano il pubblico. È innegabile, però, che anche il fascino gioca la sua parte. Boni, infatti, risulta tra gli attori più belli del cinema e della televisione italiana. Egli, però, è felicemente impegnato con Nina Verdelli.