L’affascinante Alessio Boni è tra i personaggi che questa sera vedremo ospiti a “La canzone segreta”: “Un tuffo nel passato”, il dolcissimo scatto della sua infanzia

Fascino e talento si coniugano alla perfezione nel celebre e amato attore Alessio Boni. Classe 1966, originario di Sarnico, il magnifico interprete è entrato a far parte del mondo del lavoro giovanissimo. Prima insieme al padre, poi, dopo un anno nella Polizia di Stato, negli Stati Uniti fino al ritorno in Italia. Il primo approccio al mondo dello spettacolo arriva con la partecipazione ad alcuni fotoromanzi, oltre che nell’ambito teatrale. Talentuoso e affascinante, lo abbiamo ammirato in film per il cinema e produzioni televisive di grande spessore e acclamate dal pubblico. Da “La bestia nel cuore” a “La ragazza nella nebbia”, da “Incantesimo” a “Il nome della rosa”. Padre del piccolo Lorenzo, nato dall’amore con Nina Verdelli, lo straordinario interprete ha la capacità di calarsi in personaggi diversi e dalle mille sfumature. “Un tuffo nel passato”, ha scritto Alessio Boni tramite il suo profilo Instagram, quando alcuni anni fa ha pubblicato uno scatto della sua infanzia: dolcissimo ricordo, riuscite a riconoscerlo?

Alessio Boni, scatto dolcissimo dell’infanzia

Dotato di una bellezza straordinaria, seconda solo al suo talento e di un fascino indiscusso, Alessio Boni è un volto amatissimo dello spettacolo. A rispecchiare il favore del pubblico ci sono anche i suoi social ufficiali, come il suo profilo Instagram seguito da oltre ottantamila persone. Proprio attraverso Instagram l’attore, alcuni anni fa, ha condiviso un ricordo dolcissimo che riguarda la sua infanzia. “Un tuffo nel passato”, così lo ha descritto nella didascalia dello scatto. Uno scatto che ritrae Alessio Boni da piccolissimo insieme a suo fratello, adorabile come lui. Occhioni inconfondibili e sorriso dolcissimo, l’interprete era davvero uno splendido bimbo: guardate anche voi!

Avreste riconosciuto Alessio Boni? Ricordiamo che questa sera, 9 Aprile, l’attore sarà ospite della bella Serena Rossi a “La canzone segreta” insieme ad altri volti straordinari del panorama artistico italiano!