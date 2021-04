Barbara D’Urso, pesanti accuse: “Hai rovinato la mia vita”, cos’è successo

Piovono pesanti accuse su Barbara D’Urso: “Hai rovinato la mia vita”, di seguito vi spieghiamo cos’è successo

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna è uno dei pilastri della rete del Biscione, per la quale conduce solo programmi di successo. La conduttrice è impegnata attualmente con Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ha da poco chiuso con Live – Non è la D’Urso e presto tornerà in onda con il Grande Fratello. La D’Urso detiene infatti il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. La donna è anche molto seguita sui social, dove ha da tempo superato il milione di seguaci.

Barbara D’Urso, pesanti accuse: cos’è successo

Oggi, però, non ci sono buone notizie per Barbara D’Urso. Sulla conduttrice televisiva, infatti, piovono pesanti accuse. A parlare è Angela da Mondello, donna divenuta famosa proprio grazie ad una delle trasmissioni della D’Urso. La conduttrice, attraverso una delle sue inviate, intervistò Angela su una spiaggia di Mondello, chiedendole come mai stesse prendendo il sole in piena pandemia. La risposta della donna divenne virale sul web. Angela decise così di lanciarsi sui social, pubblicando addirittura un brano e raccontando la sua vita in una trasmissione della D’Urso.

A distanza di qualche mese, però, su Angela da Mondello sembra calato il silenzio. La donna prima se l’è presa con Lele Mora, il quale pare abbia tentato di farla entrare nella sua ‘scuderia’, e adesso anche con Barbara D’Urso. Angela, in un video pubblicato sui social, dichiara: “Hai fatto audience con me e poi ti sei pulita le mani” – riferendosi ovviamente alla D’Urso – “Non voglio venire da te per soldi, perché non ne ho bisogno. Sono disposta a venire a parlare con te a gratis, ma io ti ho ricevuta al telefono e tu no. Mi devi dare il diritto di parola, lo pretendo, dimostra di avere un cuore. Mi hai rovinato 8 mesi della mia vita, ero felice, non ricca ma felice. Fai la madre, aspetto la tua risposta”.