Attraverso una serie di Instagram Stories, Belen Rodriguez ha parlato di una novità che spera si possa realizzare: cosa ha detto sui social.

Non soltanto la seconda gravidanza, che la sta rendendo radiosa e spettacolare, ma sembrerebbe che Belen Rodriguez stia vivendo uno dei periodi più produttivi della sua vita. Pochissime settimane fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la showgirl argentina ha inaugurato un marchio tutto suo. Chiamata ‘Hinnominate’, la Rodriguez ha dato origine ad una linea di abbigliamento insieme a Cecilia e Jeremias, suoi fratelli minori. Le sorprese, però, sembrerebbero non essere affatto terminate qui. Proprio come annunciato qualche ora fa attraverso una serie di Instagram Stories, sembrerebbe che Belen stia lavorando per diverse novità in arrivo. Al momento, ovviamente, non possiamo fornirvi tantissime informazioni. Anche perché la diretta interessata non è affatto scesa nei minimi dettagli. Fatto sta che, da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe essere qualcosa davvero di straordinario. Scopriamo le sue parole.

Belen Rodriguez, novità in arrivo: l’annuncio social, le sue parole

‘Devo chiedere scusa’, inizia così Belen Rodriguez queste sue ultimissime Instagram Stories. Perché? Sembrerebbe che, nelle scorse ore, la showgirl abbia ‘promesso’ ai suoi sostenitori di tenere un quiz, ma che alla fine non sia riuscita a portare a termine il suo impegno. Cos’è successo? Nulla di grave, state tranquilli. Piuttosto, sembrerebbe che, in queste ultime ore, la bella Rodriguez sia molto impegnata dal punto di vista lavorativo. E che, proprio ieri, abbia partecipato a diversi appuntamento. Di cui uno le sta maggiormente a cuore. ‘Ho fatto tanti appuntamenti. Ho fatto uno in particolare che spero si possa realizzare’, ha continuato a dire Belen ai suoi sostenitori. Quale novità in arrivo, quindi, bolle in pentola? Al momento, purtroppo, non possiamo dirvelo con certezza. Anche perché la stessa interessata non si è affatto bilanciata a tal proposito. Basti pensare, però, le sue parole fanno chiaramente intendere che si tratti di qualcosa davvero di straordinario. E che, addirittura, la renderebbe, qualora si realizzasse, la donna più felice del mondo.

Cosa bolle, quindi, in pentola? Chissà, non ci resta che attendere!