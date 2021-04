Benedetta Parodi comunica ai fan una splendida notizia che riguarda una persona a lei molto cara: finalmente potrà riabbracciarla.

L’amatissima Benedetta Parodi, giornalista con la passione per la cucina, è sempre molto attiva e seguita sui suoi profili social. La conduttrice di programmi come “I Menù di Benedetta”, “Bake Off Italia” e “Senti chi mangia” ha un rapporto molto stretto con i suoi fan che ogni giorno tiene informati sulla sua vita quotidiana e lavorativa condividendo con loro emozioni, riflessioni e tanto altro. Tantissimi gli scatti sul profilo Instagram di Benedetta che raccontano ricordi, ricette e momenti felici condivisi con le persone care. Proprio a proposito di persone care, la “Zia Bene” ha voluto comunicare ai follower un’importante e gioiosa notizia. Vediamo di cosa si tratta.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Benedetta Parodi, notizia super: c’entra la sua mamma, finalmente potrà riabbracciarla

La persona cara a Benedetta è la sua bellissima mamma: una donna molto elegante e giovanile, con un sorriso davvero contagioso. Sul proprio account Instagram la Parodi ha postato una foto che ritrae entrambe insieme ed ha fatto sapere di essere tanto felice perché sua madre ha appena ricevuto anche la seconda dose del vaccino anti Covid. Ovviamente, si tratta di una notizia molto positiva perché, come sottolinea anche la giornalista, d’ora in poi potrà riabbracciarla. Purtroppo in questo difficile anno il non poter dare né ricevere gesti d’affetto dai propri cari è stata una delle conseguenze più tristi di questa pandemia. La moglie di Caressa non è la prima tra i personaggi noti a diffondere una notizia del genere sui social: anche Renato Zero ed Elisabetta Canalis hanno fatto sapere nei mesi scorsi di aver fatto il vaccino. Qualcosa di molto importante in questo periodo perché, come dice giustamente Benedetta, solo in questo modo è possibile tornare ad una vita normale.

Continuate a seguire Benedetta tramite i suoi canali social, dove troverete ricette davvero facili e gustosissime e soprattutto tanta allegria e positività.