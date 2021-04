Beppe Braida ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi: il comunicato ufficiale arriva dal reality. Il comico lascia il programma a causa di gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore.

L’Isola dei Famosi ha appena annunciato una spiacevole notizia. Uno dei naufraghi in gara nel reality che si svolge in Honduras ha dovuto abbandonare l’Isola. Parliamo di Beppe Braida: il concorrente che ha deciso di mettersi in gioco poche settimane fa ha dovuto salutare i suoi compagni d’avventura. Il reality fa sapere che sotto lo stupore ed il turbamento dei naufraghi, Beppe ha deciso di lasciare l’Isola e di far ritorno a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore. Ecco l’annuncio.

Isola dei Famosi, Beppe Braida abbandona il reality: il comico torna a casa per gravi motivi familiari

Beppe Braida ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore. Lo fa sapere il reality stesso con un comunicato ufficiale. I naufraghi, concorrenti come il comico, sono rimasti senza parole e particolarmente turbati per la scelta del loro compagno d’avventura: tutto il gruppo si è stretto attorno al torinese, trattenendo a stento la commozione. E’ stata una decisione inaspettata ma che, a quanto pare, non sembra esser stata premeditata. Braida ha salutato con un lungo e caloroso abbraccio coloro che hanno condiviso con lui questa meravigliosa avventura.

I fan del comico, naufrago de L’Isola, sono davvero dispiaciuti per cosa è accaduto: tantissimi sono i messaggi di vicinanza a Beppe che si leggono sotto al post pubblicato dal reality.

Non è il primo che lascia l’Isola dei Famosi: già il Visconte Gugliemotti ed Akash Kumar, dopo esser stati eliminati dal televoto, hanno deciso di lasciare il programma e non continuare l’avventura. Peccato che per Beppe Braida la decisione è stata causata da gravi motivi familiari. Il reality ed i telespettatori lo salutano calorosamente.