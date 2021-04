Brutto inconveniente per Can Yaman: medicine pronte all’uso, c’è anche una siringa; cosa è successo al celebre attore.

È uno degli attori più amati del momento. Il suo successo è internazionale e, anche in Italia, è diventato un vero e proprio idolo per una schiera di fan. Parliamo di Can Yaman, l’affascinante attore turco, protagonista della soap di Canale 5 Daydreamer – Le ali del sogno. La storia d’amore tra il signor Can Divit e la dolce Sanem ha letteralmente conquistato il pubblico, che segue la soap con passione dalla scorsa estate. Non forse tutti sanno, però, che è possibile seguire Can non solo attraverso il piccolo schermo. L’attore infatti è molto attivo anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo conta ben 8,3 milioni di followers. Con i quali condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage di lavoro ad attimi di vita quotidiana. E, proprio qualche ora fa, Can ha condiviso con i fan il piccolo inconveniente che gli è capitato e per cui sono stati necessari i medicinali. Ecco cosa è accaduto.

Brutto inconveniente per Can Yaman: cosa è successo al protagonista di Daydreamer

Brutto inconveniente per Can Yaman. Nella giornata di ieri, il noto attore turco ha fatto sapere ai suoi followers di essere alle prese con il colpo della strega, espressione con cui si usa definire un forte e improvviso dolore che interessa la zona lombare. In uno scatto condiviso su Instagram, l’attore ha mostrato i medicinali pronti all’uso, con tanto di siringa. Ecco lo scatto:

Un brutto inconveniente per l’attore, impegnato nelle riprese di Sandokan, nuova serie tv di Canale 5, la cui messa in onda è prevista per l’estate del 2021. Non non vediamo l’ora di vederlo nei panni della Tigre di Mompracem, e voi?

Daydreamer torna in prima serata

Nel cuore di Can Yaman c’è Diletta Leotta, ma nella serie tv Daydreamer l’attore è completamente preso dalla dolce e ingenua Sanem Aydin, con cui vive una storia d’amore turbolenta e tormentata Per i fan della soap c’è una buona notizia: oltre all’appuntamento quotidiano alle 16 e 30, Daydreamer torna anche in prima serata da mercoledì 14 aprile.