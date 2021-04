Tutto sul Principe Filippo, duca di Edimburgo, deceduto oggi 9 aprile 2021: la storia della sua vita e le nozze con la Regina Elisabetta II.

E’ venuto a mancare oggi 9 aprile 2021, il Principe Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo, consorte da oltre 70 anni della Regina d’Inghilterra Elisabetta II. La triste notizia è stata annunciata da Buckingham Palace: malato da tempo, si trovava ricoverato per problemi cardiaci. Un lutto che ha sconvolto il mondo intero: sebbene abbastanza in là con gli anni, il marito di Elisabetta è stato un personaggio impresso nell’immaginario collettivo. Purtroppo, a 99 anni, se n’è andato e con lui va via anche un pezzo di storia. Ma chi era Filippo? Quali erano le sue origini? Scopriamo tutte le curiosità su questa figura così importante agli occhi di tutto il mondo.

Principe Filippo, curiosità sul marito della Regina Elisabetta II

Nato a Corfù, in Grecia, il 6 febbraio del 1921, il principe Filippo Mountbatten duca di Edimburgo alla nascita era principe di Grecia, nipote del re Costantino I. Per unirsi in matrimonio con la regina d’Inghilterra nel 1947, Filippo rinunciò ai suoi titoli regali greci e danesi e ovviamente al trono greco. Inoltre, si convertì dalla religione ortodossa a quella anglicana. La Chiesa d’Inghilterra lo accolse con il cognome Mountbatten. Il giorno successivo al matrimonio divenne “Altezza Reale” e il giorno ancora dopo fu proclamato duca di Edimburgo, conte di Merioneth e barone Greenwich. Dalle nozze con la sovrana del Regno Unito, sono venuti al mondo quattro figli: Carlo, Anna, Edoardo e Andrea. Filippo è stato il marito più longevo di una sovrana in carica dell’intera storia mondiale.

La sua salute si era aggravata negli ultimi anni. Ricoverato a Londra per 28 giorni per i suoi problemi al cuore, il principe è stato poi portato al Castello di Windsor dove ha vissuto gli ultimi giorni insieme alla moglie.