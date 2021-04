Chiara Ferragni non si ferma, e continua a riscuotere un certo successo: adesso, ha lanciato un’altra novità, i sandali da mare: il prezzo vi lascerà senza parole.

Imprenditrice digitale, Chiara Ferragni non si ferma, e continua a riscuotere un certo successo in tutto il mondo. I suoi follower sono tantissimi, il suo profilo instagram ha superato i 23 milioni di follower. E’ considerata una delle icone del mondo social, bisogna ammetterlo. Ha iniziato quando ancora era una ragazza, e pian piano, ha saputo farsi strada, fino ad arrivare alla fama oggi posseduta, tanto da essere nominata l’Influencer di moda più importante del mondo. La Ferragni ha creato un suo brand, dove è possibile trovare le sue collezioni. Ma una grande novità sono i sandali da mare: siete curiosi di scoprire il prezzo? Vi lascerà senza parole!

Chiara Ferragni, grande novità, lancia i sandali da me: il prezzo è da capogiro

Nominata una delle influencer di moda più importanti al mondo, Chiara Ferragni sembra essere davvero inarrestabile. Amata, apprezzata e seguitissima sui social, i suoi follower sono milioni. Proprio nell’ultimo periodo, ha dato alla luce la sua bambina, di nome Vittoria, e la notizia ha fatto il giro del mondo, dato che la sua popolarità non si ferma certamente in Italia. Nella sua collezione è spuntata una grande novità, infatti, l’imprenditrice digitale ha lanciato un nuovo accessorio della sua linea Chiara Ferragni Collection, ovvero i sandali da mare. Ma siete curiosi di scoprire il prezzo? Vi lascerà senza parole. A quanto pare, come si legge, il costo del sandalo è di 199 euro.

E’ possibile trovare l’accessorio in diversi colori sul sito della bella influencer. Un prezzo non accessibile a tutti si sa, ma sono molti gli appassionati della sua linea. Chiara Ferragni, attraverso le sue storie instagram, mostra spesso, ricondividendo le storie, l’acquisto dei suoi follower.