La simpaticissima ed apprezzatissima Clio Zammatteo è pronta a ritornare in tv, l’indiscrezione è clamorosa: la sorpresa in arrivo.

Sembrerebbe proprio che questo sia l’anno delle grandissime novità per Clio Zammatteo. Dopo la nascita della sua secondogenita e il suo definitivo trasferimento in Italia, sembrerebbe che la famosissima ed apprezzatissima conduttrice sia pronta a ritornare in tv. Si, avete letto proprio bene: a distanza di qualche anno dalla messa in onda del programma ‘Clio Make Up’ e ‘Clio PopUp’, in onda su Real Time, sembrerebbe che la simpaticissima youtuber sia pronti a ritornare nuovamente sul piccolo schermo. A lanciare questa clamorosa indiscrezione è stato proprio Tv Blog. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la simpaticissima Zammatteo, prossimamente, sarà al timone di un programma studiato nuovamente ad hoc per lei. Volete avere qualche informazione in più in merito? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Clio Zammatteo ritorna in Tv, splendida notizia: tutti i dettagli

Carissime telespettatrici e sostenitrici di Clio Zammatteo, reggetevi forte: è in arrivo una novità davvero clamorosa. Stando a quanto si apprende da Tv Blog, sembrerebbe che la famosissima youtuber sia pronta a ritornare in Tv. Al momento, purtroppo, non c’è molto da dire in merito. Stando a quanto si legge, infatti, sembrerebbe che non si abbiano tantissime informazioni al riguardo. Quello che, però, conta sapere è che, a quanto pare, la simpaticissima truccatrice sia pronta a ritornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Di cui, tra l’altro, le riprese sembrerebbe che partiranno dal 18 Aprile prossimo a Milano. Di che cosa si sta parlando esattamente? Sarà un programma dedicato ai trucchi o a qualche altra sa? Chi lo sa! Purtroppo, fino a questo momento, non possiamo rispondervi a queste domande. Quello che, invece, possiamo anticiparvi è che, da quanto si legge, sembrerebbe che il programma vada in onda su Real Time. Lo stesso canale, quindi, che ha sancito il successo di ‘Clio Make Up’ e ‘Clio Popup’.

Cosa ne pensate di questa notizia davvero fantastica? Noi non vediamo l’ora di vederla nuovamente in tv. Voi?