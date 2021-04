Domenica In, tutti gli ospiti del 10 aprile: c’è anche il protagonista di Lol Chi Ride è Fuori; le anticipazioni della prossima puntata.

Manca poco ad una nuova puntata di Domenica In. Domenica 10 aprile 2021 andrà in onda un nuovo appuntamento con la seguitissima trasmissione di Rai Uno, condotta da Mara Venier. Che anche nella prossima puntata ospiterà tantissimi personaggi, coi quali affronterà i temi più svariati. Curiosi di scoprire tutti gli ospiti della 31 esima puntata? Ecco le anticipazioni fornite da Tv Blog: ci sarà anche il protagonista di Lol Chi Ride è fuori, il programma rivelazione trasmesso su Amazon Prime Vide.

Domenica In, le anticipazioni della puntata di domenica 10 aprile: tutti gli ospiti di Mara Venier

Pronti per una nuova puntata di Domenica In? Tantissimi gli ospiti in studio per la diretta di domenica 10 aprile 2021, che partirà come sempre alle ore 14, dopo il TG 1. Come sempre, come riporta TV Blog si inizierà con una parentesi dedicata all’attualità e, in particolare, agli aggiornamenti sulla situazione Covid in Italia. In studio ci sarà il direttore dell’Unità operativa di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma Luca Richeldi, il Professor Bassetti, e il direttore del Giornale Alessandro Sallustri. A rappresentare il mondo del cinema e della tv ci saranno Enrico Brignano e Fedez, reduce dal grande successo di Lol Chi Ride è Fuori: insieme a Mara Maionchi, il rapper ha condotto il comedy show di Amazon Prime Video. Ci sarà, inoltre, una lunga intervista a Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che si racconterà a cuore aperto tra carriera e vita privata.

Ma non è finita qui: in studio da Mara Venier ci saranno anche Rita Dalla Chiesa e Francesca Michielin, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2021 proprio con Fedez. Ci sarà inoltre il mitico Vincenzo De Lucia, con le sue esilaranti imitazioni. Insomma, una puntata tutta da vivere. Appuntamento alle ore 14 domenica su Rai Uno! Zia Mara è super carica, e voi?