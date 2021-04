Conoscete il marito di Eleonora Daniele? Il cognome dell’uomo è piuttosto noto: i due stanno insieme da quasi 20 anni.

Sarà ospite di Canzone Segreta, lo show in onda su Rai Uno questa sera di venerdì 9 aprile. La conduttrice napoletana, Serena Rossi, torna sul suo palco con i suoi ospiti dopo la pausa pasquale. Tra i protagonisti di questa serata ci sarà Eleonora Daniele, la famosa conduttrice televisiva e giornalista italiana. Classe ’76, ha debuttato come presentatrice nel programma Unomattina: dal 2004 dino alla stagione 2010/2011 è stata al timone della trasmissione. Dal 2017 conduce Storie italiane ed uno spin off del programma intitolato Il sabato italiano, andato in onda fino al 2018. Conoscete la vita privata di Eleonora Daniele? E’ sposata con un noto imprenditore.

Eleonora Daniele, sapete chi è suo marito? Il cognome è piuttosto conosciuto

Eleonora Daniele ha una dolce metà da tantissimi anni. Nel 2019, dopo 16 anni di fidanzamento, ha sposato l’imprenditore romano Giulio Tassoni. L’uomo è lontano dalle luci dei riflettori e dai social: non ha mai rilasciato interviste, non ha mai parlato in qualche programma. Di lui sappiamo che è discendente di Alessandro Tassoni, noto scrittore seicentesco.

Come si sono conosciuti Giulio ed Eleonora? A Roma, in una serata al Piper! Vanity Fair rivela che la scintilla non è scoppiata subito: durante una cena, successivamente, i due hanno cominciato a flirtare. Correva l’anno 2002 e da allora i due non si sono più separati.

Nel 2020 sono diventati genitori di Carlotta: il 26 maggio del 2020 è nata la più grande emozione della loro vita. Le parole della conduttrice usate per dare l’annuncio, fecero commuovere tutti: “Eccoti qui amore mio . E’ bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore . La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, , desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg ! La più grande emozione della mia vita . Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto”.