L’ex amatissima ed apprezzatissima concorrente del Grande Fratello è diventata mamma per la prima volta: benvenuto piccolo Noah!

Un vero e proprio splendido annuncio a sorpreso, quello che, proprio pochissimi istanti fa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Dopo esattamente nove mesi di gravidanza, l’amatissima ex gieffina ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta. Proprio oggi, Venerdì 9 Aprile 2021, la giovanissima napoletana ha messo al mondo il piccolo Noah, il suo primogenito. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, seppure condivisa pochissimo tempo fa, ha fatto letteralmente impazzire i suoi sostenitori. ‘Volevo ringraziare la vita che mi ha dato il privilegio di ricevere il dono più grande’, inizia proprio a cosi il lungo post che l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso sul suo canale Instagram ufficiale per annunciare la nascita del suo primo figlio. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Chi è diventata per la prima volta? Scopriamolo!

L’ex del Grande Fratello è diventata mamma del piccolo Noah: tantissimi auguri!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando della bellissima e giovanissima Sarah Nile. Conosciuta da tutto il pubblico italiano per avere preso parte a Uomini e Donne, nelle vesti da corteggiatrice di Giorgio Alfieri, e al Grande Fratello, la napoletana ha cavalcato la cresta dell’onda. È proprio per questo motivo che, seppure non sia una presenza fissa sul piccolo schermo, continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Tuttavia, nessun successo può assolutamente essere paragonabile all’immensa gioia che, in queste ultime ore, la giovanissima Sarah sta vivendo. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: è diventata mamma! Proprio qualche ora fa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha messo al mondo il suo Noah. ‘Nulla e’ andato come immaginavo e speravo, dal concepimento al parto di stamattina, ma non importa minimamente perché l’essenziale adesso c’è l’ho tra le mie braccia’, ha scritto la bella Nile a corredo di questo scatto che la ritrae con suo figlio tra le braccia.

‘Ho perso tante battaglie ma ho vinto la mia guerra!!!’, ha scritto ancora Sarah in questo post. Invitando, tra l’altro, a tutte le donne di non mollare mai.