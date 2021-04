Stasera a Ciao Darwin rivedremo il judoka Fabio Basile, a capo di una delle squadre in gara: ricordate a quali altri programmi ha partecipato?

Andrà in onda questa sera su Canale 5 una puntata dell’edizione 2019 di Ciao Darwin, storico programma condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Come sempre vedremo due squadre composte da 50 concorrenti sfidarsi tra loro: stasera si tratta dei Golia, capitanati dal pallavolista Luigi Mastrangelo, e dei Davide, capitanati dal campione di judo Fabio Basile. Quest’ultimo non è un volto nuovo in tv, ha partecipato anche ad altri programmi di grandissimo successo. Giovane e talentuoso, Basile ha già raggiunto vette altissime nello sport che è la sua passione sin da piccolissimo, il judo. Come spesso accade ai grandi campioni, anche Fabio ha partecipato ad alcuni programmi tv. Ricordate quali?

Fabio Basile, in quali programmi tv l’abbiamo visto: ricordate?

Di origini napoletane ma nato a Rivoli, in Piemonte, il 7 ottobre 1994, Fabio Basile ha sempre vissuto il judo come un grande obiettivo da perseguire, facendone un vero lavoro. Ha fatto parte del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano riuscendo a raggiungere ottimi risultati. Si è aggiudicato il terzo posto ai Giochi del Mediterraneo 2013 ed anche ai Campionati Europei di Bucarest, categoria 60 kg. Ai campionati europei 2016 arriva terzo sul podio mentre alle Olimpiadi di Rio De Janeiro trionfa nella categoria 66 kg sul campione sudcoreano An Ba-ul. Come dicevamo, lo sportivo ha partecipato anche a delle trasmissioni tv molto famose. Una è stata Ballando con le stelle qualche anno fa, dove arrivò secondo dopo Honey Tapia. Sua partner in quella edizione fu la maestra Anastasia Kuzmina con la quale Basile ebbe anche una relazione sentimentale. L’altra invece è stata la terza edizione del GF Vip, all’epoca condotto da Ilary Blasi. Era il 2018 e il judoka si trovò a condividere lo stesso tetto con Francesco Monte, le Donatella, Giulia Salemi, Walter Nudo ecc.

E voi ricordavate queste incursioni in tv del bravissimo Fabio?