Tra i nuovi naufraghi previsti a L’Isola dei Famosi, c’è anche Ignazio Moser? Stando a questa indiscrezione, sembrerebbe di si!

È trascorso poco meno di un mese da quando, a distanza di quasi due anni dalla vittoria di Marco Maddaloni, L’Isola dei Famosi è ritornata sul piccolo schermo, eppure si è già dimostrata un’edizione davvero incredibile. Ricca di colpi di scena, di naufraghi eccezionali e di numerose novità, l’adventure reality di Canale 5 sta tenendo incollati al piccolo schermo milioni e milioni di telespettatori. E, badate bene, sembrerebbe che lo farà anche nelle prossime settimane. Perché? Beh, la risposta è piuttosto semplice. Oltre ai quattro nuovi ingressi di cui vi abbiamo parlato in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che si stia prendendo in considerazione un’altra new entry davvero clamorosa. Di chi stiamo parlando esattamente? Proprio di lui: Ignazio Moser. Si, avete letto proprio bene. Da quanto si apprende da ‘Giornalettismo’, sembrerebbe che il bel fidanzato di Cecilia Rodriguez sia pronto a partire per l’avventura. Scopriamone i dettagli.

Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi, indiscrezione clamoroso: cosa sta accadendo

Dopo l’ingresso di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, sembrerebbe che la produzione de L’Isola dei Famosi stia prendendo in valutazione l’ipotesi di ‘arruolare’ nuovi naufraghi. Tra questi, stando a quanto si apprende da Giornalettismo, sembrerebbe esserci anche il bel Ignazio Moser. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2018, che l’ha introdotto nel mondo dello spettacolo e fatto conoscere l’amore più grande della sua vita, sembrerebbe che il bel ciclista sia pronto ad approdare in Honduras. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che, dopo giorni di riflessioni, il bel Moser abbia deciso di prendervi parte. E che, fortunatamente, abbia avuto anche il ‘lasciapassare’ della sua bella Cecilia. A quando, quindi, il suo ingresso? Al momento, non possiamo svelarvi la data esatta. Da quanto si legge su Giornalettismo, sembrerebbe che manchi soltanto la firma. E che bisogna ancora ‘affinare’ alcuni dettagli.

Se così fosse, sareste contenti di vedere Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi. Noi decisamente si! Anche perché, diciamoci la verità, ha proprio le carte in regola per dimostrarsi un naufrago perfetto!