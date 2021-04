Isola Dei Famosi, una clamorosa indiscrezione arriva dalle pagine di Dagospia: riguarda Drusilla Gucci! La naufraga avrebbe avuto un flirt proprio con lui.

I protagonisti de L’Isola dei Famosi hanno le luci dei riflettori puntati: una nuova indiscrezione sta facendo chiacchierare tutti! Questa volta la protagonista della notizia è la giovane Drusilla Gucci: la 26enne di Firenze è la pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell’omonima Maison di Moda. La concorrente de l’Isola dei Famosi è attualmente single e proprio dall’Isola più famosa della tv, ha dichiarato di essere in cerca di un uomo! Ma una relazione, in passato, l’ha avuta e si tratta di una storia con un uomo famoso! L’indiscrezione arriva da Ivan Rota, firma di Novella 2000, attraverso Dagospia. Vi sveliamo subito con chi ha avuto un flirt Drusilla!

Isola dei Famosi, clamorosa indiscrezione: Drusilla avrebbe avuto un flirt proprio con lui

Arrivano indiscrezioni curiose per il mondo del gossip che riguardano Drusilla Gucci. La concorrente de L’Isola dei Famosi si ritrova al televoto: lunedì 12 aprile, in puntata, scopriremo chi tra lei ed Andrea Cerioli lascerà i naufraghi. Ma siamo qui per svelarvi un’indiscrezione che arriva tra le pagine di Dagospia: la giovane 26enne tempo fa avrebbe avuto una ‘simpatia’ per Damiano, il cantante dei Maneskin. Il leader del gruppo che ha vinto il Festival di Sanremo 2021 e la pronipote del fondatore di Gucci avrebbero avuto un flirt, come rivela Ivan Rota, firma di Novella 2000.

“Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi ha chiesto espressamente di essere nominata e così è stato andando al televoto con Andrea Cerio scelto da Roberto Ciufoli, il vero stratega del reality. Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei Maneskin: entrambi in effetti sono molto dark” sono le parole del giornalista sul portale.

Al momento Damiano dei Maneskin non ha confermato o smentito nulla: bisogna dire però che è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Manterrà ancora il suo segreto?