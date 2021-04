Isola dei famosi, “Se volevano mortificarmi ci sono riusciti”: tutti contro la naufraga; ecco cosa è successo nel reality di Canale 5.

La quindicesima edizione de L’Isola dei famosi è entrata ormai nel vivo. Il clima in Honduras è sempre più acceso e le discussioni sono all’ordine del giorno. Anche perché, la fame e la stanchezza iniziano a farsi sentire. E la tensione è salita alle stelle quando, nelle scorse ore, i naufraghi non hanno gradito il riso cucinato da Fariba Tehrani. “Pessimo”, “Immangiabile”, “Il riso più cattivo che abbia mangiato nella mia vita”, sono stati alcuni dei commenti dei concorrenti. Fariba si è scusata, ma a quanto pare le lamentele non sono terminate. Ecco cosa è successo.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei famosi, “Se volevano mortificarmi ci sono riusciti”: Fariba Tehrani isolata dal gruppo?

“Ragazzi scusate se è venuto male questa volta, io non mangio vi lascio il pesce che ho pescato.”, con queste parole Fariba Tehrani ha chiesto scusa ai naufraghi per aver cucinato del riso poco gradito da tutti. “Se c’è qualcosa che funziona e va bene, continuassero le persona che lo fanno bene”, precisa Gilles Rocca. A spezzare una lancia a favore della persiana è stato Brando Giorgi, che in confessionale ha dichiarato: “Questa tensione che le hanno messo addosso l’ha fatta sbagliare, questo è il gruppo…”.

“Nonostante gli ho chiesto scusa e gli ho regalato due pesci che avevo pescato e non li ho mangiati io, dopo un’ora ancora pettegolavano“, si sfoga la Tehrani. Anche Ubaldo, con cui ha vissuto molti giorni su Parasite Island, ha avuto parole di conforto per lei: “Non ti preoccupare, da domani cucineranno loro ed è giusto che sia così”. “Si sono accaniti, se volevano mortificarmi ci sono riusciti“, conclude Fariba.

Insomma, sembra proprio che la mamma di Giulia Salemi non sia stata accolta con grandissimo entusiasmo su Playa Reunion. Cosa accadrà nel prossimi giorni?