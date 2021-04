J-Ax l’ha rivelato soltanto adesso: “Ho avuto il Covid”, il racconto pieno di rabbia, manifestato attraverso un video social.

J-Ax è un rapper e cantautore italiano amatissimo, e tanto apprezzato; ha iniziato a scrivere testi quando era molto giovane, per poi entrare pienamente nella musica, ampliando la sua arte. Oggi, l’artista è conosciutissimo, e sono migliaia le persone che lo seguono, ovunque, dai social ai concerti. Da pochissimo, un video pubblicato sul suo profilo instagram ha destato non poca attenzione. J-Ax ha confessato di aver avuto il Covid, e ha raccontato cosa ha vissuto in questo periodo: entriamo nel dettaglio delle sue parole.

J-Ax: “Ho avuto il covid”, l’ha rivelato soltanto adesso, e spiega i sintomi vissuti sulla sua pelle

Come abbiamo anticipato, l’amatissimo artista J-Ax ha pubblicato da pochissimo un video che ha destato una certa attenzione. Il rapper ha rivelato per la prima volta di aver avuto il Covid, e ha raccontato cosa ha provato in questo periodo. Le sue parole sono un grido, affinchè si comprenda: “In questo ultimo mese mi stava passando la vita davanti.. ho avuto il Covid, io sono un privilegiato. E’ stato uno dei periodi più brutti della mia vita, se non l’hai vissuto sulla tua pelle è impossibile da spiegare. Ero steso a letto impossibilitato a muovermi… e soprattutto c’era l’ansia di sapere cosa accadrà, e la paura, mia e di mia moglie di poter lasciare mio figlio orfano… E’ anche la Rabbia di sentirsi abbandonati, dal tuo Stato soprattutto. Non sapevo cosa rispondere quando mio figlio mi chiedeva perchè non poteva vedere sua nonna, non andare a scuola, ho visto la sua salute mentale deteriorarsi.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-Ax (@j.axofficial)



J-Ax ha anche espresso la rabbia per come questa emergenza sanitaria sia stata affrontata dallo Stato, in tutti i diversi ambiti, economici, sociali, e che ha portato ad una forte difficoltà in tutte le famiglie, soprattutto le meno privilegiate.