Beppe Braida ha salutato L’isola dei Famosi per motivi familiari, il gesto di Brando Giorgi non passa inosservato ai naufraghi: è bufera.

La notizia è di pochissime ore fa: dopo aver ricevuto una comunicazione importante, Beppe Braida ha deciso di lasciare L’isola dei Famosi. Arrivato in Honduras a distanza di pochissime ore dalla puntata di esordio insieme a Valentina Persia, il comico ed attore ha dimostrato, sin dal primo istante, di avere tutte le carte in regola per dimostrarsi un ottimo naufrago. Purtroppo, il suo percorso non è proseguito più di tanto. Come mostrato dal daytime andato in onda oggi, Venerdì 9 Aprile, su Canale 5, il buon Braida ha saputo del ricovero di suo padre per Covid. Ed è per questo motivo che ha deciso di abbandonare immediatamente il gioco. Un durissimo colpo da mandare giù, da come si può chiaramente comprendere. In primis, ovviamente, per il diretto interessato. Ma anche per tutti i suoi compagni. Che, appena saputo la notizia del suo ritiro, gli hanno dimostrato prontamente il loro affetto. Uno tra tutti, però, ha catturato l’attenzione degli altri naufraghi. Stiamo parlando di Brando Giorgi. Ecco perché.

L’Isola dei Famosi, il gesto di Brando Giorgi dopo l’abbandono di Braida non sfugge: è polemica

La notizia dell’abbandono di Beppe Braida da L’Isola dei Famosi è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nessuno dei suoi compagni, infatti, si sarebbe aspettato che il comico ed attore potesse lasciare l’Honduras da un momento all’altro. Eppure, appena venuto a sapere del ricovero di suo padre, il buon Braida non ci ha affatto pensato due volte. Ed ha deciso di lasciare il gioco. Tutti hanno avuto la possibilità di salutarlo e di rincuoralo, tranne Brando Giorgi. L’attore, dopo gli ultimi scontri con i suoi compagno, ha deciso di isolarsi dal gruppo. E, purtroppo, non si è reso conto della partenza di Beppe. Ecco. È proprio questo il gesto che, immediatamente, è stato notato dai suoi compagni. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione di tutti gli altri naufraghi. In particolare, quella di Gilles Rocca. Che, recatosi nella parte di spiaggia dove ha deciso di isolarsi il buon Giorgi, gli ha detto: ‘Potevi stare un po’ con noi adesso. Quello è il gioco, questa è la vita vera’.

‘Per quanto mi riguarda, si può prendere una parte di riso, una pentola, una parte di brace e se lo fa per conto suo il riso’, ha concluso Gilles rivolgendosi ai suoi compagni. Da che parte state?