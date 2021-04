LOL, Ciro Priello rompe il silenzio dopo la vittoria: le sue parole

Ciro Priello rompe il silenzio dopo la vittoria a “LOL – Chi ride è fuori”: di seguito vi riportiamo le parole del componente di The Jackal

LOL – Chi ride è fuori è un game show distribuito da Prime Video il 1° aprile 2021 e condotto da Fedez e Mara Maionchi. Le sei puntate del game show sono uscite rispettivamente il 1° aprile e l’8 aprile 2021. Nella prima edizione del game show hanno partecipato: Elio, Katia Follesa, Gianluca Fru, Michela Giraud, Caterina Guzzanti, Lillo, Frank Matano, Angelo Pintus, Ciro Priello e Luca Ravaenna. I dieci comici sono rinchiusi in una casa-teatro per sei ore consecutive. L’obiettivo di ogni giocatore è far ridere gli altri con qualsiasi mezzo: battute, gag, oggetti. In caso di risate, sorrisi e smorfie, un giocatore viene inizialmente ammonito e successivamente espulso con un cartellino rosso ed eliminato dal gioco. I conduttori, posizionati nella control room, osservano e commentano ciò che succede nella stanza tramite un sistema di telecamere e impartiscono una serie di comandi precisi. Vince l’ultimo giocatore che rimane in gara, che si aggiudica un premio finale è di 100mila euro.

Ciro Priello rompe il silenzio dopo la vittoria a LOL

Ciro Priello è il vincitore della prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori”. Il comico, nonostante sia risultato tra i primi ammoniti del gioco, insieme al suo amico e collega Gianluca Fru, è riuscito a resistere fino alla fine alle varie gag degli altri comici. Ciro si è giocato la vittoria finale con Katia Follesa, che non ha resistito ad una battuta del collega sulla figlia. Il comico di The Jackal ha così vinto i 100mila euro in palio, devolvendo l’intero incasso ad ActionAid, un’organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della povertà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Priello (@ciropriello)

Subito dopo la vittoria a “LOL – Chi ride è fuori”, Ciro ha rotto il silenzio sui social, scrivendo: “LOL Italia è stata un’esperienza meravigliosa, ho avuto l’opportunità di conoscere nuovi amici, colleghi e consolidare ancora di più rapporti già in essere. Inoltre, con i vostri messaggi d’affetto, mi avete riempito questi ultimi giorni facendomi letteralmente morire dalle risate”. Il comico ha poi aggiunto: “Sono sempre più convinto che saremmo una comitiva incredibile, di quelli che un giorno andranno a ballare di nuovo in discoteca, tutti a centro pista rigorosamente col magico passo del terzo braccio”.