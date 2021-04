Laura Boldrini: “Mi ricovero per un intervento chirurgico”, l’ha confessato sui social

Laura Boldrini lo confessa sui social: “Dopo giorni di accertamenti, è arrivata la notizia che temevo, devo essere sottoposta ad un intervento chirurgico”.

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, Laura Boldrini l’ha annunciato sui social, attraverso un lungo messaggio. La deputata del Pd ha manifestato quanto scoperto in questi giorni, in seguito ad accertamenti medici. Dovrà essere sottoposta ad un operazione chirurgica. Le sue parole sono subito balzate all’attenzione di tutti, e molti sono stati i messaggi che la politica ha ricevuto. Ma entriamo nel dettaglio del suo messaggio.

“Mi ricovero per essere sottoposta ad un intervento chirurgico”: Laura Boldrini lo confessa sui social

La deputata del Pd ha manifestato attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, quanto sta per accadere, e quanto ha scoperto nei giorni precedenti, prima di rivelarlo. Laura Boldrini, attraverso facebook, ha riportato sue notizie, che sono subito balzate all’attenzione di tutti. La politica ha confessato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico, dopo aver effettuato i dovuti controlli. “Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, purtroppo la malattia fa parte della vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e mi aspetta un cammino di cure e riabilitazione. Ho paura? Sì… “, queste le parole che la Boldrini ha riportato su facebook.

L’ex presidente della Camera ha confessato apertamente i suoi timori, dopo gli accertamenti: “Purtroppo la malattia fa parte della vita“, un messaggio forte che lascia ben intendere. La deputata del Pd dovrà, per questo, subire un’operazione, e ha voluto manifestare quanto saputo. I messaggi non sono assolutamente mancati, e molti le hanno espresso grande vicinanza.