La famosa showgirl è in attesa del suo primo figlio: “Siamo in due da un po’ di mesetti, la mia prima gravidanza”, una meravigliosa notizia.

In questo momento tanto delicato, a causa dello sviluppo e della diffusione del Coronavirus, una bella notizia è sempre ben accolta. E a sorprendere tutti, è stata la famosa showgirl, che ha annunciato tramite il suo profilo instagram di essere in dolce attesa. Attimi meravigliosi hanno contornato questo dolce annuncio, arrivato dopo diversi mesi, come ha rivelato la stessa donna tramite il suo profilo instagram. Lei è sicuramente una delle conduttrici e showgirl più amate, dato che, in questi anni, non ha fatto altro che sorprenderci con il suo talento in molti programmi.

“La mia prima gravidanza”: la showgirl l’ha appena annunciato, che meravigliosa notizia!

La famosa showgirl ha appena dato uno spettacolare annuncio, è in attesa del suo primo figlio. Lei è sicuramente una delle più amate ed apprezzate conduttrici, impossibile dimenticarla a Passaparola, in veste di Letterina, il programma condotto da Gerry Scotti. E allora? Avete capito chi diventerà mamma per la prima volta? Proprio lei, la bellissima e dolcissima Michela Coppa! La notizia è stata riportata da pochissimo sul suo profilo social, Michela ha scritto un lungo messaggio per confessare il lieto evento: “Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti… Che emozione indescrivibile ragazze, soprattutto perchè dopo tutte le analisi ora sono più tranquilla, e posso condividere con voi la mia prima gravidanza! Sono entrata da due settimane nel quarto mese“.

Questo quanto riportato dalla bella showgirl, in basso ad un’immagine che non lascia spazio a parole, è bellissima! La Coppa ha atteso diversi mesi prima di rivelare a tutti, e ovviamente ai suoi migliaia di follower, la dolce notizia. Una nuova nascita è sempre un dono prezioso, e sicuramente, questo dono, arricchirà la vita della showgirl, di gioia e di amore.