Non tutti, forse, ricordano, che Orietta Berti è stata una concorrente di un famoso talent, dove è riuscita a classificarsi seconda: ricordate quale?

Impossibile non amarla, è apprezzata per la sua voce, forte e portentosa, ma anche per la sua schietta personalità. Negli ultimi tempi, l’abbiamo amata ed ammirata al Festival Di Sanremo, dove, Orietta Berti, ha fatto esplodere il palco, con il brano Quando ti sei innamorato. E’ arrivata alla Kermesse Musicale, dopo lunghi anni di assenza, e il suo ritorno non poteva non destare una certa attenzione. Orietta è il talento della musica! Oltre ad essere una cantante di successo, è anche un noto personaggio del mondo dello spettacolo. La sua presenza ha toccato numerosi studi di diverse trasmissioni, e proprio in tal riguardo, vogliamo rispolverarvi un po’ la memoria. Ricordate in quale programma l’artista è stata concorrente, riuscendo a classificarsi seconda? Proprio nel famoso talent.

Orietta Berti, nel famoso talent: si è classificata seconda, ricordate dove?

Alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, Orietta Berti ci ha avvolto con la sua voce, portando in gara il brano Quando ti sei innamorato. Un ritorno giunto dopo anni di assenza, ma che ha destato una clamorosa attenzione. Amata, apprezzata e seguita, l’artista ha conquistato il cuore di tutti. Oltre ad essere una cantante di successo e merito, la Berti è anche un noto personaggio televisivo. Nella sua carriera non solo musica, infatti, la bella Orietta è stata presente anche in diverse trasmissioni: ricordate, esattamente, in quale talent è stata concorrente? Impossibile da dimenticare! L’artista nel 2018 ha partecipato a Celebrity MasterChef, classificandosi seconda, dietro la cantante Anna Tatangelo.

Nel tanto seguito talent culinario, la Berti ha dato prova delle sue abilità, ma anche della sua schietta simpatia, tanto da arrivare alla finalissima, classificandosi sul podio, in seconda posizione.