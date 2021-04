Ornella Muti da giovanissima, spunta la foto della splendida attrice del passato: com’è cambiata in tutti questi anni? È sempre incantevole!

Vera e propria icona di bellezza, c’è poco da dire. Di chi stiamo parlando esattamente? La risposta è piuttosto semplice: Ornella Muti. Attrice di fama nazionale ed internazionale, la bellissima Francesca Rivelli, questo è il suo vero nome, decanta di un successo davvero clamoroso. Dal punto di vista lavorativo e professionale, diciamoci la verità, la Muti vanta di un curriculum davvero impressionante. Ma, sia chiaro, quando parliamo di ‘successo’ non ci riferiamo soltanto alla sfera lavorativa, ma anche a quella social. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la splendida attrice sa sempre come lasciare senza parole i suoi sostenitori. Come? Beh, la risposta è davvero semplice: con degli scatti davvero fantastici! Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, abbiamo rintracciato un suo scatto da giovanissima. Siete curiosi di vedere com’è cambiata in tutti questi anni? Vi accontentiamo immediatamente: anche se, vi anticipiamo, è davvero incantevole!

Ornella Muti da giovanissima, lo scatto incantevole del passato: com’è cambiata

In attesa di poterla vedere in tutta la sua bellezza nel corso della quarta puntata de ‘La Canzone segreta’, siete curiosi di vedere com’è cambiata in tutti questi anni Ornella Muti? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, come dicevamo precedentemente, abbiamo rintracciato una sua foto del passato che, diverso tempo fa, l’attrice ha ‘repostato’ sul suo canale social. In questa foto, vi anticipiamo, la Muti è davvero giovanissima, eppure sempre bellissima. Stando a quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo della foto, sembrerebbe che lo scatto sia stato fatto nel 1985, durante il film ‘Tutta colpa del paradiso’. E che proprio in questi anni, quindi, l’attrice abbia avuto soltanto trent’anni. Ecco, ma siete curiosi di vederla? Volete proprio vedere com’era la Muti da giovanissima e, soprattutto, constatare da vicino com’è cambiata in tutti questi anni? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

È proprio questa la foto che è stata caricata dalla fanpage di Ornella Muti e che l’attrice ha voluto prontamente ‘repostare’ sul suo profilo Instagram. Com’è cambiata? Beh, non è affatto cambiata! Seppure in questa foto abbia soltanto trent’anni ed adesso, invece, il doppio, l’attrice è sempre fantastica.

Qual è il tuo segreto di bellezza, cara Ornella?