Paola Di Benedetto ha pubblicato un post su Instagram che ha riempito di gioia i fan: ecco cosa ha svelato l’ex vincitrice del GF VIP 4!

Sono una delle coppie più amate del panorama televisivo e musicale italiano. Federico Rossi, cantante italiano, ex del duo Benji&Fede, e Paola di Benedetto, volto noto televisivo, sono fidanzati da circa tre anni. I due da meno di un anno hanno deciso di convivere: il loro amore, nonostante un piccolo momento di crisi, è così forte che è impossibile non avvertirlo dalle loro foto. Insieme sono bellissimi ed i loro fan non fanno altro che ripeterglielo! Proprio nelle ultime ore l’ex vincitrice del Grande Fratello VIP 4 ha lanciato un annuncio che riguarda proprio la sua dolce metà: le parole che ha usato sono commoventi. Vi sveliamo tutto.

Paola di Benedetto, l’annuncio sul web commuove i fan: “Oggi è un giorno felice”

Paola di Benedetto con un post su Instagram ha annunciato l’uscita del primo singolo di Federico Rossi da solista. E’ uscita fuori ‘Pesche’, canzone della sua dolce metà. La giovane influencer, Madre Natura di Ciao Darwin ed ex vincitrice del Grande Fratello VIP 4, ha scritto parole commoventi per Federico. “Da 3 anni condividiamo insieme i nostri successi e le nostre delusioni. Il più delle volte abbiamo scelto di stare l’una dietro la vita dell’altro, in silenzio, ma essendoci sempre. Oggi però è uno di quei giorni in cui ho voglia di urlare perché è un giorno felice. OGGI È FINALMENTE FUORI “PESCHE”, il tuo primo singolo da solista” sono le prime parole che si leggono. Paola anticipa qualche dettaglio sulla nuova canzone di Federico Rossi, la prima da solista. “Una canzone leggera, spensierata, che canta di amore ma senza prendersi troppo sul serio, proprio come sei tu. Porti una ventata di aria fresca, e c’è tanto bisogno di questo ora“.

La Di Benedetto ha poi fatto un in bocca al lupo alla sua dolce metà: “E allora forza, in bocca al lupo, ma soprattutto quel che ti auguro è di far parlare sempre la tua musica, senza compromessi e giri vari! Che sia una hit, o un pezzo per pochi. Fai uscire ciò che hai dentro e sarà un successo a prescindere”. Queste sono le parole scritte come didascalia ad un post con diverse foto e video davvero divertenti ed emozionanti.