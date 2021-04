La bellissima Serena Iansiti è incinta, la fantastica notizia a sorpresa dell’attrice napoletana: la splendida notizia manda in tilt i fan

Serena Iansiti è incinta. È proprio questa la fantastica notizia a sorpresa che, pochissimi giorni fa, l’attrice napoletana ha voluto condividere con il suo numeroso pubblico. Recentemente, l’abbiamo vista nei panni di Livia ne ‘Il Commissario Ricciardi’ e, in queste settimane, nella serie televisiva ‘Ad un passo dal cielo’, eppure in questi ultimi mesi, la bella Iansiti sta vivendo uno dei periodi più belli che una donna possa mai vivere: la prima gravidanza. Fino a questo momento, c’è da ammetterlo, l’attrice aveva mantenuto un certo riserbo. È proprio per questo motivo che quando è arrivato l’annuncio a sorpresa, esso è stato preso con immensa gioia da parte di tutto il suo pubblico social, e non solo, in un vero e proprio batter baleno. Serena Iansiti, quindi, sta per diventare mamma. E i suoi sostenitori, ovviamente, non possono essere che felici per lei. Scopriamo tutti i dettagli.

Serena Iansiti è incinta: l’annuncio a sorpresa, che gioia!

Un anno decisamente da incorniciare per Serena Iansiti, questo è poco ma sicuro. Oltre ad avere riscosso un successo davvero impressionante per ‘Il Commissario Ricciardi’, l’attrice napoletana proprio nel 2021 diventerà mamma per la prima volta. Si, avete letto proprio bene: la bellissima Lavina di Centovetrine è incinta per la prima volta. Una vera e propria fantastica notizia, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori. Non sappiamo di quanti mesi sia incinta, Serena Iansiti. Anche se, come mostrato dalla copertina di Vanity Fair, l’attrice napoletana sfoggia un bel pancino. Ed, invece, come raccontato al settimanale ‘Confidenze’, sembrerebbe uscire di conti in estate. Insomma, un annuncio a sorpresa davvero fantastico, c’è poco da dire. E anche noi, così come tutti i suoi sostenitori, non possiamo fare altro che essere felici per lei ed, ovviamente, per il suo compagno.

Congratulazioni, carissima Serena. Diventare mamma è uno dei doni più grandi che la vita ti ha dato!