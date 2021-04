Il Padre Natura della puntata di Ciao Darwin del 9 Aprile è il bel Terrance Miguel Hay, ma il giovane ha una fidanzata? Cosa abbiamo scoperto.

È il momento tanto atteso di questo preludio del fine settimana. E, finalmente, è arrivato. Anche questa sera, Venerdì 9 Aprile, andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata di ‘Ciao Darwin – a grande richiesta’. A distanza di una settimana dalla prima puntata dello show di Pio ed Amedeo, Paolo Bonolis continuerà a fare compagnia il pubblico italiano con un appuntamento del suo programma che vedrà scontrarsi ‘giovani’ e ‘mature’. Protagonista indiscusso della serata, come sempre, sarà proprio lui: Padre Natura. A vestire questi panni, nel corso dell’ultima riproposta su Canale 5, sarà Terrance Miguel Hay. Qualche giorno fa, abbiamo visto ed ammirato la bellezza di Filippo Melloni. Stasera, invece, apprezzeremo il fascino di una bellezza tutta sudafricana. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ed, in particolare modo, il bel Terrance ha una fidanzata? Scopriamolo insieme!

Padre Natura del 9 Aprile è Terrance, ma ha una fidanzata? Cosa è emerso

Carissime donne di tutta Italia, questo è l’appuntamento di Ciao Darwin che fa proprio al caso vostro: proprio questa sera a scendere quelle ripide scale del programma non sarà la ‘classica’ Madre Natura, bensì l’aitante ed affascinante Padre Natura. Nel corso dell’appuntamento del 9 Aprile, l’ultimo di questo viaggio, a vestire questi panni è il bel Terrance Miguel Hay. Cosa sappiamo, però, su di lui? In attesa di poter scoprirlo ed ammirarlo in tutta la sua bellezza, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Nato nel 1994, il giovane si è facilmente fatto apprezzare per la sua bellezza. Tanto è vero che, ancora adesso, è un famosissimo ed apprezzato modello. E gli incantevoli scatti fotografici condivisi sul suo canale social ufficiale ce ne danno ampia testimonianza. Cosa sappiamo della sua vita privata? È fidanzato? Al momento, non possiamo darvi una risposta certa. Fatto sta che, fino a Dicembre scorso, il modello condivideva degli scatti in compagnia di una splendida ragazza, di nome Carolyn e di professione anche lei modella. Saranno ancora una coppia? Noi ce lo auguriamo. Anche perché, c’è da ammetterlo, sono bellissimi.

Sono davvero splendidi insieme, vero?