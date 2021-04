Proprio qualche ora fa, Tosca D’Aquino ha mostrato il suo piede fasciato: spiacevole ‘incidente’, cos’è esattamente successo.

Un vero e proprio spiacevole ‘incidente’, quello di cui, pochissime ore fa, Tosca D’Aquino ha aggiornato i suoi sostenitori. Attivissima sul suo canale social ufficiale e, spesso e volentieri, protagonista di scatti fotografici superlativi, l’attrice napoletana non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, col piede fasciato, non ha affatto potuto fare a meno di raccontare al suo pubblico social cosa le era successo qualche ora prima. ‘Brutta distorsione alla caviglia’, ha scritto la bella Tosca a corredo di questo scatto che mostra il misfatto. Ecco, ma cos’è esattamente successo? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Siete proprio curiosi di sapere lo spiacevole inconveniente capitato all’attrice napoletana? Vi accontentiamo immediatamente: scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Tosca D’Aquino col piede fasciato: spiacevole incidente, cos’è successo

Proprio qualche ora fa, attraverso un post caricato sulla sua pagina Instagram ufficiale, Tosca D’Aquino non ha affatto potuto fare a meno di raccontare la spiacevole disavventura capitatole. E che, addirittura, le ha provocato una ‘brutta distorsione alla caviglia’. Si, avete letto proprio bene: la bellissima e simpaticissima Tosca si è fatta male! Stando a quanto si apprende dalle parole dell’attrice napoletana scritte a corredo di questo post che la ritrae con il piede fasciato, sembrerebbe che la D’Aquino sia caduta in una buca presente su un marciapiede. E che la caduta, purtroppo, sia stata talmente rovinosa che le ha provocato una distorsione. Al momento, ovviamente, non si conoscono i tempi di recupero. Anche se, supponiamo, che, data la fasciatura al piede, l’attrice debba restare completamente immobile per almeno un po’ di giorni. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, Tosca è visibilmente provata per quanto le è successo.

‘Avevo anche le scarpe da ginnastica’, continua a dire Tosca D’Aquino a corredo di questo post. Le auguriamo una velocissima e prontissima guarigione!