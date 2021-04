Uomini e Donne, Anticipazioni venerdì 9 aprile 2021: cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale? Il dating show andrà in onda, come sempre, su Canale 5 alle 14.45.

Oggi, venerdì 9 aprile, Uomini e Donne torna in onda su Canale 5 con l’ultimo appuntamento settimanale. Il dating show più amato dagli italiani regala ogni giorno dal lunedì al venerdì colpi di scena e sorprese! Ieri, giovedì 8 aprile, abbiamo assistito ad uno scontro tra i due corteggiatori di Samantha Curcio: Alessio e Bohdan hanno litigato per via di un messaggio che non è andato giù al romano. La giovane tronista, dopo la puntata, ha avuto anche uno sfogo con la redazione: “Grazie a questa è emerso un lato del carattere di entrambi che volevo vedere”. Dopo aver dato spazio a Samantha e Giacomo, Maria De Filippi oggi su chi si concentrerà? Al centro dello studio potremmo vedere di nuovo il tronista dai lunghi capelli ricci ma non solo. Ecco le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 9 aprile.

Uomini e Donne, Anticipazioni 9 aprile: spazio al tronista? Cosa vedremo oggi

Uomini e Donne torna oggi con una nuova puntata alle 14.45 come di consueto su Canale 5. Cosa vedremo nell’ultimo appuntamento settimanale con il dating show? Non conosciamo con esattezza cosa accadrà ma, dopo aver dato spazio a Samantha e Giacomo, Maria de Filippi potrebbe concentrarsi su Massimiliano Mollicone. Il tronista di Uomini e Donne sta conoscendo diverse ragazze: Vanessa, dal quale sembra essersi allontanato un po’, Eugenia e Federica. Proprio tra queste due ultime citate è scoppiata una lite in studio: insomma, il percorso di Massimiliano sembra esser particolarmente movimentato.

Non si esclude che la conduttrice del dating show, Maria de Filippi, possa dare spazio anche ai protagonisti del Trono Over! Ricordiamo che in questa stagione lo studio ha unito tutti: grandi e piccini! Non ci resta che attendere le 14.45 e sintonizzarci su Canale 5 per scoprire cosa realmente accadrà nella puntata, ultima della settimana, di questo venerdì 9 aprile.