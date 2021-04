Uomini e Donne, “Quanta ipocrisia, non la tollero”: il duro attacco per Samantha arriva proprio da lei, un’ ex dama del trono Over.

Samantha Curcio è una delle protagoniste di questa stagione di Uomini e Donne. Durante il suo percorso sul trono, la ragazza sta conoscendo vari corteggiatori, tra i quali Alessio, che sembra essere il suo preferito. L’arrivo di Bohdan, però, ha mescolato le carte in tavola: la new entry ha colpito non poco la tronista. Per scoprire chi sarà la sua scelta bisognerà attendere ancora un po’, nel frattempo c’è chi non sta gradendo particolarmente il suo comportamento sul trono. Un ex dama del trono Over, al momento fuori dalla trasmissione, ha commentato la puntata di ieri usando parole piuttosto forti contro la tronista. Ecco di chi si tratta e cosa ha scritto su Instagram.

Uomini e Donne, “Quanta ipocrisia, non la tollero”: il duro attacco di Valentina Autiero alla tronista Samantha

Valentina Autiero non ha molta simpatia per la nuova tronista Samantha Curcio. O, per citarla, “non la tollera proprio!”. A rivelarlo è stata proprio l’ex dama del trono Over in una story pubblicata su Instagram ieri durante la puntata. Valentina non ha gradito le accuse della tronista al suo corteggiatore Alessio e lo ha espresso chiaramente nel suo messaggio: “Ora se uno non ha affrontato alcuni problemi non sarà mai in grado di affrontarli, lei è superiore e più brava perché ha sofferto, no vabbè!“, scrive l’ex dama. Ecco la story:

Io questa non la tollero proprio, conclude Valentina, che qualche mese fa ha lasciato i programma dopo anni in compagnia del cavaliere Germano, conosciuto proprio in trasmissione. La loro frequentazione, però, non ha avuto lieto fine ed è terminata poco dopo l’uscita dal programma di Maria De Filippi. La dama tornerà nel parterre femminile per trovare l’amore e darsi una seconda possibilità? Staremo a vedere! Appuntamento con Uomini e Donne tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45.