Confessioni a sorpresa a Verissimo: la modella ed influencer Alice Campello insieme a suo marito Alvaro Morata sono ospiti del talk show domani 10 aprile. Ecco le anticipazioni dell’intervista.

Ospite di Verissimo sabato 10 aprile 2021 la famosa coppia sarà ospite in studio. Silvia Toffanin ha invitato nel suo show Alvaro Morata ed Alice Campello e come di consueto, il portale online del programma ha pubblicato qualche anticipazione. Per la prima volta ospite su Canale 5, il calciatore della Juventus ha raccontato le emozioni del primo incontro con la sua dolce metà. Parole al miele in onda su Canale 5 vedremo domani, sabato 10 aprile, e non solo: Alice ha fatto una confessione davvero sorprendente.

Verissimo, la confessione a sorpresa di Alice Campello: “Quando sarà il momento…”

Ai microfoni di Verissimo, Alvaro Morata ha raccontato i dettagli del primo incontro con la sua dolce metà, Alice Campello. “È stato un colpo di fulmine per me. Lei all’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie” sono le parole dell’attaccante bianconero. Ai microfoni del talk show Alvaro ha raccontato che Alice è stata la fortuna più grande della sua vita: è lei la prima persona a cui pensa quando fa goal.

L’infortunio del 2018 ha segnato un brutto momento in casa Morata: Alice ha ricordato quel periodo con queste parole. “L’ho vissuto in prima persona e non è stato facile. Siamo persone uguali alle altre, abbiamo i nostri problemi e soffriamo come tutti. Alvaro stava malissimo fisicamente e psicologicamente, io ero incinta e ho passato un periodo molto complicato, sia durante la gravidanza che dopo il parto. Ma, nonostante questo, mi è sempre stato accanto, era sempre lì con me. Se c’è l’amore si supera tutto”.

Per finire, la modella ha voluto confessare un particolare sulla loro vita privata: la Campello sogna altri figli! L’influencer ha svelato di voler altri due figli ma non subito: “Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà”.

Le anticipazioni dell’intervista le riporta il portale ufficiale del programma.