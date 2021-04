Chi saranno gli ospiti di Verissimo sabato 10 aprile 2021: vi sveliamo tutte le anticipazioni sullo show condotto da Silvia Toffanin.

E’ atteso un nuovo appuntamento con Verissimo. Sabato 10 aprile torna come di consueto dalle 15.30 su Canale 5 la splendida Silvia Toffanin pronta ad intervistare personaggi noti dello spettacolo. Nel nuovo appuntamento, come vi abbiamo già anticipato, ci sarà una delle coppie più famose del mondo dello sport: Alvaro Morata e la sua dolce metà, Alice Campello, saranno ospiti a Verissimo. In studio faranno parte della puntata di sabato 10 aprile i due comici amatissimi in Italia: parliamo di Pio e Amedeo! Sicuramente regaleranno risate a non finire ai telespettatori di Canale 5. Chi altro ci sarà? Vi sveliamo la lista completa degli ospiti.

Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 10 aprile: due coppie amatissime e poi i volti di Amici

Verissimo torna con il nuovo appuntamento settimanale sabato 10 aprile 2021. A partire dalle ore 15.30 Silvia Toffanin intervisterà i suoi ospiti che, come sempre, regaleranno esclusive e dettagli inediti sulle loro vite. Ma chi ci sarà precisamente? In studio ci sarà la coppia composta da Alvaro Morata ed Alice Campello: il calciatore e l’influencer racconteranno la loro vita fatta di amore e felicità. Porteranno allegria in studio Pio ed Amedeo: il duo di comici sarà ospite di Silvia Toffanin sabato 10 aprile a grandissima sorpresa!

Nel nuovo appuntamento del weekend ci saranno alcuni protagonisti del talent show di Canale 5, il più amato di sempre. In studio dalla Toffanin ci saranno i giudici di Amici di Maria de Filippi, ovvero Stefano de Martino, Emanuele Filiberto e Stash, e Tommaso Stanzani, il giovane ballerino, ultimo eliminato dal talent show di Maria de Filippi. Una grande sorpresa è arrivata nelle ultime ore: oltre a questi ospiti già annunciati precedentemente, ci sarà anche il cantautore Luca Barbarossa. Il cantante, conduttore radiofonico e televisivo racconterà la sua vita ai microfoni di Verissimo.