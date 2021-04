Ecco le curiosità sulla famiglia di Alice Campello: vi sveliamo chi è il fratello Alessandro ed i genitori della nota influencer.

Alice Campello è la nota influencer e modella nata a Mestre nel 1995. Ospite di Verissimo questo sabato di 10 aprile, la donna sarà in compagnia della sua dolce metà, Alvaro Morata. L’influencer ed il calciatore hanno tre figli, e lei, ha confessato proprio a Silvia Toffanin, ne vorrebbe altri! La giovane ha frequentato l’Università IULM ma in poco tempo è riuscita a conquistare il pubblico dei social pubblicando i suoi look. E’ diventata così un’influencer. Quali sono le origini della Campello? Chi sono i suoi genitori?

Alice Campello, chi sono i genitori e chi è il fratello Alessandro: le curiosità sulla famiglia dell’influencer

Alice Campello è nata dall’unione tra Andrea Campello e Maria Libralesso: la coppia oltre ad Alice, ha dato alla luce anche Alessandro.

Andrea Campello è un noto imprenditore, CEO della Campello Motors Spa, gruppo automobilistico operativo dal 1991. Parliamo di una realtà del Nord Est d’Italia con headquarter a Venezia. Campello iniziò la sua carriera come agente Fiat nel 1982: è sempre stato, sin da piccolo, appassionato di automobili. A 26 anni ha aperto la prima concessionaria, divenendo il concessionario più giovane d’Italia. Molto attivo sui social, Andrea condivide scatti in famiglia, insieme ai figli ed alla moglie, Maria. Una meravigliosa donna come Alice non poteva che nascere da due genitori affascinanti e belli:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Campello (@maria.libralesso)

Chi è il fratello Alessandro

Alessandro Campello è il fratello di Alice, la famosa influencer ospite questo sabato di 10 aprile di Verissimo. Lavora nell’azienda di famiglia ed anche lui è molto attivo sui social. Non sappiamo con esattezza quando è nato ma è lui il primogenito dei Campello. Ha una dolce metà di nome Giulia con la quale si mostra spesso su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Campello (@alessandrocampello)