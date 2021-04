Alice Campello ed Alvaro Morata, come si sono conosciuti? Solo adesso spunta un delizioso retroscena sul loro primo incontro.

Saranno due degli ospiti della puntata odierna, Alice Campello ed Alvaro Morata. Convolati a nozze nel 2017, i due giovanissimi ragazzi formano una delle coppie più belle ed affiatate del mondo del calcio. Da poco diventati genitori del loro terzogenito, l’influencer veneziana e il bomber della Juventus godono di una vita felice ed appagata. Cosa sappiamo, però, su di loro? Appurato che, poco meno di quattro anni fa, si sono detti ‘si’ davanti ai loro invitati, siete curiosi di sapere come si sono conosciuti? Attualmente, lo sappiamo benissimo, sono giovanissimi ed innamoratissimi, ma quando è avvenuto il loro primo incontro? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Nel corso della loro intervista a Verissimo, il buon Morata ha spiegato come l’incontro con la giovanissima influencer gli abbia completamente cambiato la vita. Scopriamo tutti i dettagli.

Alice Campello ed Alvaro Morata, come si sono conosciuti? Il retroscena

Innamoratissimi e genitori di tre splendidi bambini, Alice Campello ed Alvaro Morata vivono una splendida storia d’amore. Ecco, la domanda sorge spontanea: com’è nata? Appurato che sono diventati ufficialmente marito e moglie nel lontano 2017, siete curiosi di sapere come si sono conosciuti? Stando a quanto si apprende dalle parole del bomber della Juventus nello studio di Verissimo, sembrerebbe che per lui sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. D’altra parte, ammirando la bellezza dell’influencer veneziana non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ma che, addirittura, all’inizio la bella Alice non l’avesse preso per niente in considerazione. Tanto è vero che, come raccontato dalla diretta interessata al settimanale ‘Chi’ nel Novembre scorso, sembrerebbe che lui l’abbia anche cercata e scritta su Instagram, ma che lei l’abbia risposto con molto ritardo. Insomma, un inizio affatto promettente, c’è da ammetterlo. Molto presto, però, tutto è cambiato. Ed, attualmente, i due giovanissimi piccioncini si amano davvero alla follia.

