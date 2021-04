Siamo giunti alla quarta puntata del serale di Amici 20 e i colpi di scena, fino a questo momento, non sono mancati: chi sarà l’ospite della puntata di stasera 10 Aprile, pubblico in delirio!

La sfida tra i talentuosi allievi della scuola più celebre d’Italia è ormai entrata nel pieno. Colpi di scena incredibili, come l’eliminazione di uno dei giovani più talentuosi e amati di questa edizione che ha destato non poco stupore. Ma anche ospiti eccezionali che hanno intrattenuto il pubblico fin dalla prima puntata, che ha visto l’arrivo di una splendida Sabrina Ferilli. Le sorprese, ad Amici 20, non finiscono mai e il pubblico è più che mai in delirio per il personaggio che vedremo ospite questa sera. Di chi si tratta? Di un volto amatissimo e celebre che proprio ad Amici ha mosso i primi passi. Curiosi?

Amici 20: chi sarà ospite questa sera 10 Aprile

Mentre si restringe sempre di più il numero degli allievi in lizza per la vittoria finale e la tensione diventa sempre più palpabile, ad alleggerire l’atmosfera nel corso della serata interverrà un ospite davvero incredibile. Di chi parliamo? Di una cantante dal talento eccezionale che proprio ad Amici ha fatto il suo grande debutto: Alessandra Amoroso! La splendida artista, che abbiamo ammirato anche a “C’è posta per te” qualche settimana fa, farà il suo ritorno nella scuola più celebre d’Italia che l’ha vista allieva e vincitrice nel 2009. Le sorprese, però, non finiscono qui! Pare che oltre alla bellissima cantante, vedremo questa sera anche la talentuosa Francesca Manzini! Attrice e imitatrice, l’abbiamo vista in “Amici Celebrities” un paio di anni fa. Una puntata, quella di stasera 10 Aprile, che si prospetta davvero esplosiva ed emozionante. Nonostante l’impazienza, non possiamo far altro che attendere la messa in onda, in prima serata!

E voi, siete impazienti di rivedere Alessandra Amoroso e Francesca Manzini ad Amici? Siamo certi che entrambe sapranno sorprendere e regalare momenti indimenticabili ai telespettatori. Manca pochissimo ormai alla nuova puntata di questa sorprendente edizione!