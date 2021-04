Proprio nel corso della puntata di Amici, Rosa ha commentato l’esibizione di Deddy, il suo compagno: il messaggio social.

La quarta puntata di Amici sta andando adesso in onda. E, come al solito, ci sta regalando dei momenti davvero unici. In attesa di scoprire chi sarà l’unico eliminato di questa sera, le esibizioni che si stanno susseguendo sul palco sono davvero diverse. E, soprattutto, super emozionanti. Una tra tante, però, ha catturato l’attenzione di tutti. Facciamo esattamente riferimento alla prova comparata che Deddy e Aka7even hanno dovuto affrontare. Entrambi al pianoforte sulle note di Million reasons, i due giovanissimi cantanti hanno fatto emozionare tutti con la loro voce ed, ovviamente, con le loro “barre”. L’esibizione di entrambi è stata stratosferica, c’è da ammetterlo. E, soprattutto, ha catturato l’attenzione del pubblico italiano. Soprattutto quella di Deddy. Che, ad una settimana esatta di distanza dall’eliminazione della sua fidanzata, ha dato il meglio di sé in questa sua prima esibizione della serata. È proprio per questo motivo che, subito dopo, la bella Rosa Di Grazia non ha affatto potuto fare a meno di esprimere il suo parere in merito.

Deddy canta da Amici, immediata la reazione di Rosa: cos’è successo durante la puntata

È appena terminata la performance di Deddy sul palco di Amici quando Rosa Di Grazia, sua fidanzata ed ultima eliminata del talent, non ha affatto potuto fare a meno di commentarla. Attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, la bellissima ballerina napoletana ha dato un suo ‘giudizio’ sull’esibizione che, pochissimi istanti prima, il suo compagno aveva fatto. Sappiamo benissimo che, al momento del suo abbandono dal talent, la Di Grazia aveva assicurato al cantante di aspettarlo fuori. E, soprattutto, di fare il tifo per lui. E sembrerebbe proprio che, queste sue ultime parole social, lo confermino a gran voce. ‘Ti è piaciuto Deddy nell’esibizione che ha fatto?’, recita la domanda su Instagram fatta a Rosa dopo la canzone del suo fidanzato. Chiara e coincisa è stata la risposta della ballerina. Guardate un po’ qui anche voi:

‘Ha spaccato’, dice Rosa di Grazia al commento su Instagram. Facendo, quindi, riferimento alla prima esibizione della serata di Deddy. Cosa ne pensate voi? Anche a voi, così come alla ballerina napoletana, è piaciuta la perfomance del ballerino?