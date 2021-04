Nel corso della puntata di Sabato 10 Aprile di Amici, Lorella Cuccarini ha attaccato Alessandra Celentano: cos’è successo.

Una nuova puntata di Amici è andata in onda. E, come al solito, non sono affatto mancati gli scontri nel corso del suo svolgimento. Non facciamo riferimento soltanto alla lite scoppiata tra Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli proprio ad inizio puntata, ma anche all’acceso scambio di opinioni verificatosi tra Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano. Sempre pronte a “punzecchiarsi” e battibeccarsi reciprocamente, le due insegnanti di danza hanno dimostrato, sin dal primo momento, di avere due opinioni contrastanti soprattutto sui loro allievi. Lo hanno confermato anche nel corso di questa quarta puntata del reality. Quando, poco prima del guanto di sfida tra Serena e Martina, le due professoresse si sono nuovamente “scontrate”. Nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, ancora una volta, la simpaticissima Cuccarini ha ribadito la sua opinione in merito alla ballerina di danza latina.

Lorella Cuccarini, scontro con Alessandra Celentano ad Amici: cos’è successo

“Non mi piace quello che hai detto”, sono proprio queste le esatte parole che Lorella Cuccarini, nel corso della quarta puntata di Amici, ha rivolto alla sua collega, Alessandra Celentano. Ma a cosa fa esattamente riferimento? La risposta è piuttosto semplice. La conduttrice e ballerina romana si riferisce all’incontro che, nei giorni scorsi, la Celentano ha avuto in sala prove con Serena e Martina. Durante il quale, tra l’altro, l’insegnante ha ribadito quanto, a detta sua, la ballerina di danza latina non meriti di stare all’interno della scuola. “Hai detto che Martina è l’unica che deve avere paura”, ha continuato a dire la Cuccarini alla Celentano. Sottolineando, inoltre, di quanto questo mestiere sia dettato dall’amore e della passione. Nonostante questo, però, la simpaticissima Alessandra sembrerebbe non smuoversi affatto dai suoi passi. “Io credo che Martina non meriti di stare qui, dopo 12 anni di studio, dovrebbe essere ad un altro livello e io questo non lo vedo”, ha detto la Celentano alla Cuccarini. Ribadendo, quindi, la sua opinione in merito.

Da che parte state?