Amici, vi siete mai chiesti cosa accade nei camerini del talent di Canale 5? Un video inedito mostra tutti i dettagli, che festa!

Manca davvero pochissimo alla quarta puntata del Serale di Amici. Una puntata che, come annunciato anche in un nostro recentissimo articolo, sarà ricco di colpi di scena. Il primo? La risposta è piuttosto semplice: il nome dell’eliminato! A differenza delle settimane scorse, infatti, attualmente non riusciamo a svelarvi chi tra i giovanissimi talenti rimasti in gioco ha dovuto abbandonare la scuola. Sappiamo benissimo che al ballottaggio per l’eliminazione sono finiti Enula e Tancredi, ma al momento non possiamo dirvi chi dei due ha dovuto lasciare il gioco. In attesa di scoprirlo, però, siete curiosi di sapere cosa accade nei camerini prima dell’inizio della puntata? Una volta iniziata la registrazione, c’è da ammetterlo, assistiamo ad uno spettacolo davvero unico. Cosa accade, però, quando i riflettori sono spenti? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio Stash, uno dei tre giudici. Scopriamo insieme ogni cosa.

Amici, è successo nei camerini prima della puntata: che festa!

Il punto di forza di Amici, c’è da ammetterlo, è l’immenso spettacolo che, edizione dopo edizione, è solito regalare al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Con delle scenografie incredibili, esibizioni da urlo ed uno staff davvero stratosferico, il talent di Maria De Filippo è solito regalare delle emozioni più che incredibili. Vi siete mai chiesti, però, cosa accade nei camerini? Se davanti al pubblico, lo show è davvero pazzesco, cosa succede quando le luce dei riflettori sono spenti? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato Stash pochissime ore fa. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, il giudice di Amici ha mostrato cosa accade esattamente prima di entrare in studio. Di che cosa parliamo esattamente? Beh, la risposta è piuttosto semplice: si crea una vera e propria festa! In queste immagini mostrate dall’ex vincitore, professore ed attuale giudice del talent, si vede chiaramente l’atmosfera gioiosa e distesa di tutto lo staff. Senza considerare, inoltre, il bel Stefano De Martino che balla, si diverte ed incita gli altri a fare lo stesso.

Ve lo sareste mai immaginato?