Canzone Segreta, Belen in lacrime durante la sua sorpresa avvenuta ieri, venerdì 9 aprile: le sue parole.

Ieri sera, venerdì 9 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi, e che sta riscontrando un certo successo. Il programma gira intorno a momenti davvero pieni di colore, tra emozioni e colpi di scena. Protagonista un ospite, che una volta al centro dello studio, seduto sulla poltrona bianca, riceve una sorpresa, ovvero una persona a lui vicina, entra in trasmissione cantando una delle canzoni che più sta a cuore. Nella puntata di ieri, la prima a sedersi, è stata Belen Rodriguez, che si è inizialmente commossa: ma qual è stato il motivo? Ecco le sue parole.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Belen Rodriguez si commuove a Canzone Segreta: il motivo

Una puntata di Canzone Segreta appena trascorsa ricca di entusiasmo e di emozioni indescrivibili. Serena Rossi al timone del programma che sta andando in onda il venerdì in prima serata, sta conquistando il pubblico. In questo appuntamento, a sorprendersi, questa volta, è stata la stessa conduttrice, che ha ricevuto un regalo inaspettato. Tra gli ospiti, la prima a sedersi è stata Belen Rodriguez, che si è lasciata avvolgere da un momento tanto forte e meraviglioso. Una volta accomodata in poltrona, alla domanda chi vorrebbe incontrare, la showgirl esprime tutta la sua emozione, e si commuove: “Vorrei incontrare una persona che non posso più vedere…“, ha commentato.

Non ha specificato la persona, ma nel momento in cui è iniziato lo show, con il videoclip, con una dedica alla sua nonna scomparsa, Belen ha avuto un forte momento di emozione, e le prime lacrime hanno rigato i suo viso. Attimi che non sono passati inosservati, e che hanno emozionato tutti i telespettatori. La sorpresa a Belen è stata incantevole, difficile non farsi prendere dall’emozione in un momento tanto toccante, nel ripercorrere la storia della showgirl.