A Canzone Segreta ieri venerdì 9 aprile ospite dello show Orietta Berti: la cantante ha ricevuto una sorpresa da Francesca Michielin. C’è un dettaglio sul loro rapporto che nessuno conosceva.

Ieri, venerdì 9 aprile, è andato in onda su Rai Uno lo show condotto da Serena Rossi, Canzone Segreta. Il programma televisivo regala emozioni agli ospiti scelti dalla conduttrice ed ai telespettatori a casa: tra musiche, danze e rivelazioni, Canzone Segreta sta avendo un enorme successo. Tra gli ospiti dell’appuntamento di ieri abbiamo visto Orietta Berti. Tanti sono coloro che hanno voluto omaggiarla mostrandosi sul palco dello show di Rai Uno: a cantare per lei Francesca Michielin. Sulle note del brano ‘Il nostro concerto’, la Berti si è emozionata particolarmente. A fine esibizione, si sono riuniti tutti: la Michielin ha svelato un retroscena sul suo rapporto con Orietta che nessuno conosceva. Sentite cosa ha detto!

Canzone Segreta, sorpresa per Orietta Berti: l’ha vista per la prima volta, il retroscena

A Canzone Segreta ieri, venerdì 9 aprile, abbiamo assistito ad un meraviglioso show organizzato per Orietta Berti. L’ospite della serata ha ricevuto una sorpresa da Francesca Michielin che ha cantato per lei ‘Il nostro concerto’, un brano molto importante per la cantante. Le due donne si conoscono molto bene, ma un particolare retroscena è stato rivelato solo in diretta televisiva.

La Michielin ha confessato che conosce molto bene Orietta ma nessuno immaginava che non si erano mai viste! “E’ la prima volta che la vedo dal vivo finalmente. Abbiamo fatto sempre tutto a distanza, ci siamo chiamate ma…“ ha confessato la Michielin. E così a Canzone Segreta, in occasione di una sorpresa per Orietta, le due cantanti si sono viste per la prima volta. “Mi piace tutto di lei, posso parlarle di qualsiasi cosa, è una persona molto semplice. Ha una grande cultura e posso imparare tanto da lei” ha aggiunto la Michielin.