In ospedale per Covid la moglie del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi: la Lucariello sarà sottoposta a tutti gli esami necessari.

L’annuncio su Instagram di mercoledì scorso lo aveva fatto proprio lei, Gaia Lucariello, dal 2018 moglie di Simone Inzaghi ma a lui legata sentimentalmente già da diversi anni. “Tutti contagiati in famiglia. Stiamo bene e in isolamento”, aveva detto tramite il popolare social network. Purtroppo, il Covid è una brutta bestia si sa, e l’imprenditrice aveva dichiarato a Il Messaggero che questo virus non è affatto da sottovalutare. “Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre stati attentissimi”, aveva detto al quotidiano. Ora la situazione sembra essere peggiorata. Vediamo cosa è accaduto nelle ultime ore.

Simone Inzaghi, sua moglie in ospedale per Covid: come sta adesso

Curarsi a casa con cortisone ed eparina, come aveva raccontato la Lucariello, non è bastato. La moglie di Inzaghi è stata ricoverata all’ospedale, all’Istituto Spallanzani perché colpita da una brutta tosse. Si teme che possa sopraggiungere una polmonite, perciò è tenuta sotto controllo dal personale medico che la sottoporrà a tutti gli esami del caso. Assolutamente inaspettato il contagio, ha spiegato al Messaggero: venerdì scorso, ha raccontato, il figlio Andrea, di soli otto mesi, è stato contagiato ha cominciato ad avvertire i sintomi della febbre alta che è salita a 39. Al bambino è stato fatto un primo tampone rapido che ha dato esito negativo. Poi, sabato, ha iniziato a stare male la mamma con febbre, vomito, mal di ossa. Anche il tampone fatto a lei era risultato negativo. Dopo vari test rapidi, tutti negativi, il giorno 7 la Lucariello ha deciso di fare il molecolare che ha dato esito positivo. Tutta la famiglia, compreso Simone e i domestici sono risultati tutti positivi anche se asintomatici.

Oltre alla moglie di Simone Inzaghi, al momento anche Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani.