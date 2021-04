Daniele De Rossi è stato ricoverato per Covid, ma adesso come sta? A spiegare le condizioni di salute del campione è il medico: le parole.

La notizia è di qualche ora fa e, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web: Daniele De Rossi è stato ricoverato per Covid. In questi ultimi giorni, lo sappiamo benissimo, si è sviluppato un vero focolaio all’interno della Nazionale italiana. E, purtroppo, anche il difensore romano non ne è uscito affatto indenne. Proprio pochissime ore fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, il ricovero presso lo Spallanzani di Roma. Ecco, ma a distanza di un po’ di tempo, come sta adesso il buon De Rossi? A rompere il silenzio, è stato proprio il medico. Nel corso di un suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, Francesco Di Vaia, questo è il nome del dottore, ha spiegato quali sono le condizioni di salute del campione. Scopriamo insieme le sue parole.

Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani di Roma, come sta adesso? Parla il medico

Come sta adesso Daniele De Rossi? A distanza di pochissime ore dalla notizia del suo ricovero, quali sono le condizioni di salute del campione azzurro? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio,come dicevamo precedentemente, è stato proprio il medico. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Francesco Vaia ha spiegato come stanno realmente le cose. ‘Daniele De Rossi è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti’, ha detto il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma in diretta radiofonica. ‘Ha tanta forza, tanta determinazione. Se continua così, la settimana prossima lascia l’ospedale’, ha continuato a dire il professore.

Quali sono stati i sintomi?

Dopo il focolaio nato all’interno della Nazionale italiana, anche Daniele De Rossi è risultato positivo al Covid. E, qualche giorno dopo, è stato ritenuto necessario il ricovero. Ma perché? Da quanto si apprende da Ansa.it, sembrerebbe che, dopo essersi alzato dalla sedia ed aver barcollato, si è spaventato. Ed ha chiesto un immediato controllo.

Auguriamo a Daniele De Rossi una veloce guarigione.