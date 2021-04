Federico Fashion Style è pronto a ritornare sul piccolo schermo con un nuovo programma: l’annuncio a sorpresa, non vediamo l’ora!

Un vero e proprio splendido annuncio a sorpresa, quello che, pochissime ore fa, Federico Fashion Style ha condiviso con il suo amatissimo pubblico social. Conosciuto da tutti gli italiani per essere il parrucchiere dei Vip, il buon Federico Lauri si è fatto apprezzare ed amare ancora di più con il suo programma ‘Il salone delle meraviglie’. In onda su Real Time per diverse stagioni, il parrucchiere di Anzio raccontava le sue giornate trascorse nel suo salone di bellezza all’insegna di clienti, richiesti ‘folli’ e tantissime altri incredibili eventi. Un programma davvero imperdibile, da come si può chiaramente comprendere. Badate bene, però, le sorprese non sono affatto terminate qui. Proprio come annunciato pochissime ore fa sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che il parrucchiere dei Vip stia per ritornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Federico Fashion Style, nuovo programma in arrivo: l’annuncio a sorpresa

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, Federico Fashion Style non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa. Lo ha fatto, ad esempio, quando, in Sardegna per lavoro, è stato vittima di uno spiacevole imprevisto. E non ha affatto potuto fare a meno di raccontarlo ai suoi sostenitori. E lo ha ribadito anche pochissime ore fa. Con un vero e proprio annuncio a sorpresa, il parrucchiere dei Vip ha condiviso con il suo pubblico la notizia del suo nuovo programma in arrivo. Al momento, purtroppo, non possiamo fornirvi tantissime informazioni. Lo stesso diretto interessato, infatti, non è sceso affatto nei dettagli. Quello che, però, conta sapere è che da Domenica 11 Aprile, da come si legge dalla didascalia social, partiranno le riprese del programma ‘Beauty Bus’.

Un annuncio davvero a sorpresa, da come si può chiaramente comprendere. E che sancisce, soprattutto, il ritorno di Federico Fashion Style sul piccolo schermo. Noi non vediamo l’ora di conoscere ulteriori dettagli. Voi?