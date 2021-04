Francesca Manzini è un’imitatrice incredibile, da Mara Venier a Simona Ventura sono tantissimi i personaggi imitati: scopriamo quali sono tutte le sue imitazioni.

Manca poco, e anche questa sera, sabato 10 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Il talent giunto al Serale, ci sta letteralmente sorprendendo. L’appuntamento che vedremo tra poche ore, sarà esattamente il quarto, di questa fase Serale. Nelle puntate precedenti, le eliminazioni sono state inaspettate, ma siamo sicuri, che più il programma andrà avanti, e più sarà difficile accettare l’uscita dalla scuola di uno dei nostri ballerini o cantanti preferiti. Pio e Amedeo sono stati i comici presenti nelle precedenti serate, ma questa sera, a quanto pare, stando alle anticipazioni giunte, ci sarà Francesca Manzini: ma di lei, chiediamo, conoscete tutte le sue imitazioni? Quali personaggi ha imitato la bella Manzini?

Francesca Manzini, tutte le sue imitazioni: sono numerose e scoppiettanti

Francesca Manzini, come abbiamo già anticipato poco fa, sarà l’ospite di questa sera, della quarta puntata di Amici di Maria De Filippi, che ci farà ridere per alcuni minuti, con la sua brillante ed energica comicità. La conosciamo benissimo, l’abbiamo vista conduttrice di Striscia La Notizia al fianco di Gerry Scotti, ma la sua presenza ha toccato diversi programmi, come anche in Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. Comica, conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva, e imitatrice, Francesca Manzini ha abbracciato diversi ambiti nella sua carriera. In questi giorni, è stata presente al pomeridiano di Amici, dove ha imitato diversi personaggi del mondo dello spettacolo, facendo uno scherzo ai ragazzi. E allora, a tal proposito, vi chiediamo, conoscete tutte le sue imitazioni? Se la curiosità avanza, siamo qui a rivelarvelo. Ebbene, Francesca ha imitato Elisabetta Gregoraci, Mara Venier, Maria De Filippi, Chiara Ferragni, Simona Ventura, Ilary Blasi, Asia Argento, Giusy Ferreri, Malika Ayane.

Ma questi sono solo alcuni, sarebbe difficile citare tutti i personaggi imitati, che sono, possiamo dire, numerosi.