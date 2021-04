A distanza di pochissime ore dalla morte del Principe Filippo, Harry e Meghan gli hanno dedicato un messaggio: le parole emozionanti.

Sono trascorse poco meno di ventiquattro ore da quando, come raccontato anche in un nostro recente articolo, dall’Inghilterra si è diffusa la notizia della morte del Principe Filippo. A ben 99 anni e un intervento chirurgico al cuore subito qualche settimana fa, il caro marito della Regina Elisabetta è venuto, purtroppo, a mancare. Una notizia davvero tragica, da come si può chiaramente comprendere. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del mondo, lasciando interdetti tutti. Appena appresa la notizia della dipartita del Principe, tutti hanno voluto rivolgergli un caro e dolce saluto. In particolare, suo nipote Harry. Sulla pagina Instagram di Archewell e sul sito ufficiale del medesimo, infatti, è apparso un commovente messaggio per la scomparsa del duca di Edinburgo. Scopriamo insieme i dettagli.

Harry e Meghan, il messaggio dopo la morte del Principe Filippo

In attesa dei funerali del Principe Filippo, che stando a quanto apprende dal web sembrerebbero svolgersi la settimana prossima in forma strettamente riservata, anche Harry e Meghan non hanno affatto potuto fare a meno di rivolgere un dolce omaggio e un caro saluto al sovrano d’Inghilterra. E così, sia attraverso un post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale dei duchi di Sussex che sul sito web ufficiale di Archewell, si leggono delle parole davvero intense e cariche di significato. ‘Nell’amato ricordo di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo. 1921-2021. Grazie per il tuo servizio, mancherai molto’, si legge sul sito web ufficiale. Un messaggio breve e conciso, c’è da ammetterlo. Ma dal quale, però, traspare l’immenso affetto provato nei confronti del duca di Edinburgo.

Quando si terranno i funerali? Purtroppo, come dicevamo precedentemente, non si ha ancora nessuna informazione al riguardo. Da quanto traspare dal web, sembrerebbe che essi si svolgeranno, senza alcun dubbio, settimana prossima. E che, date le restrizioni per l’emergenza Coronavirus, saranno in forma privata.