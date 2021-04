Non era mai successo prima, colpo di scena a I Soliti Ignoti: Giusy Buscemi l’ha detto in diretta, cos’ha confessato.

Nella puntata andata in onda giovedì 8 aprile, del programma I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus, c’è stato un vero colpo di scena, se così possiamo dire. L’ospite -detective è stata Giusy Buscemi, l’amatissima attrice, che in passato ha iniziato a farsi conoscere dopo aver vinto la fascia di Miss Italia 2012. L’attrice è riuscita ad arrivare fino alla fine, raggiungendo un super budget di ben 250mila euro. Ma, mentre era intenta a parlare con il conduttore, tra una parola ed un’altra, ha confessato un suo schietto pensiero, che ha sorpreso il mondo social: scopriamo cosa ha detto nel dettaglio.

I soliti Ignoti, è successo per la prima volta: cos’ha detto Giusy Buscemi, ospite-detective

I Soliti Ignoti è un programma che certamente appassiona un po’ tutti, decisamente avvolto dall’enigma; sarà proprio per questo, che il pubblico è tanto preso dalla trasmissione, e da quanto bisogna scoprire in puntata. Nell’appuntamento di giovedì 8 aprile, c’è stato un vero colpo di scena. Infatti, ospite-detective, è stata Giusy Buscemi, attrice che in questi anni non ha fatto altro che conquistarci con le sue interpretazioni. Arrivata alla fase finale, raggiungendo un budget di ben 250 mila euro, ha fatto una confessione inaspettata. “Da casa sembra molto più difficile, sembrava complicatissimo. In presenza è stato più facile”, parole queste che hanno sorpreso tutti, dato che molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno sempre riferito che dal vivo è più difficile.

E proprio tale affermazione ‘E’ la prima volta che un vip dice che dal vivo è più difficile’, è apparsa sui social. Ovviamente si tratta di una semplice piccolezza, un pensiero espresso al momento dall’attrice, che, a quanto pare, ha notato che dal vivo è stato per lei più semplice.