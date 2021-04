Lol, chi ride è fuori è il vero e proprio fenomeno del momento, ma sapete che ci sono dei contenuti extra da vedere? Scopriamo insieme come.

Sono trascorsi soltanto pochissimi giorni da quando “Lol, chi ride è fuori” è andato in onda, per la prima volta in assoluto, su Prime Video. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato davvero tutti. Ricco di momenti davvero incredibili e di risate davvero assicurate, il programma ha riscosso un successo davvero impressionante. E, d’altra parte, ammirando il cast messo insieme, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ci sarà una seconda stagione? Al momento, purtroppo, non abbiamo alcuna informazione al riguardo. In attesa, però, di scoprirlo, sapete che ci sono dei contenuti extra da guardare? Si, avete letto proprio bene: oltre alle sei puntate previste, ci sono anche dei contenuti davvero imperdibili. Volete sapere com’è possibile guardarli? Non tutti lo sanno! Scopriamo insieme ogni cosa!

Lol, chi ride è fuori: come guardare i contenuti extra

In attesa di scoprire, quindi, se ci sarà mai una seconda stagione di “Lol, chi ride è fuori”, siete curiosi di sapere com’è possibile guardare i contenuti extra del programma? Come dicevamo precedentemente, oltre alle sei puntate che potete guardare gratis se avete un abbonamento ad Prime Video, ci sono anche dei contenuti che non sono stati affatto mandati in onda nel corso della puntate. E che, quindi, tutti noi potete guardare. A partire, quindi, dai classici fuorionda fino a dei veri e propri momenti speciali, ci sono dei contenuti extra tutti da gustare e guardare. Ecco, ma com’è possibile farlo? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il “trucchetto” da conoscere è davvero semplicissimo. La prima cosa da fare è utilizzare la funzione “X-Ray”, funzione disponibile per tutti coloro che hanno un abbonamento Prime. Ed, una volta raggiunta la sezione dedicata a “Lol, chi ride è fuori”, non bisogna fare altro che cliccare su questa funzione. E godersi, ovviamente, tutti i contenuti extra.

Ci siete riusciti? Buona visione!