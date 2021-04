Chi è Mariangela Tarì, la scrittrice ospite di Verissimo sabato 10 aprile: vi parliamo di lei e della sua storia.

Oggi, sabato 10 aprile 2021, una nuova puntata di Verissimo terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5. Silvia Toffanin ospiterà tanti personaggi noti dello spettacolo e non solo. A grande sorpresa, per la prima volta, sarà ospite di Verissimo la scrittrice Mariangela Tarì. Presenterà al pubblico di Canale 5 il suo nuovo libro, Il precipizio dell’amore: un racconto catartico che ha origine da una lettera scritta ad un quotidiano e pubblicata su La Repubblica nel 2018. Si legge nella descrizione del libro che Mariangela ha voluto raccontare una storia che riguarda tutti, un ponte tra chi vive la disabilità sulla propria pelle e chi la sfiora soltanto. Ma chi è Mariangela Tarì?

Mariangela Tarì, autrice del libro ‘Il precipizio dell’amore’: chi è la scrittrice

Mariangela Tarì, si legge sul suo canale Facebook, è nata a Taranto ma vive a Verona. Si è laureata in Giurisprudenza ed ha lavorato come docente di sostegno di bambini diversamente abili in una scuola di Taranto. Attualmente, si legge, insegna a Verona. E’ presidente dell’Associazione di promozione sociale La casa di Sofia, un’associazione di promozione sociale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sulla descrizione del libro che presenta a Verissimo, Il precipizio dell’amore, si legge che Mariangela è madre di due figli colpiti entrambi da gravi malattie. “Essere mamme non è semplice e nella mia condizione è ancora più difficile. “Non siamo eroi, ma compiamo azioni eroiche”, scrivo. Mettendo noi su un piedistallo, si prende la distanza. Io chiedo aiuto” ha detto Mariangela Tarì intervistata su Il Quotidiano di Puglia. Mariangela è sposata.

Gli ospiti di Verissimo 10 aprile

Oltre la scrittrice, oggi nello studio di Silvia Toffanin vedremo anche Pio e Amedeo, Alice Campello con Alvaro Morata, Raoul Bova, Luca Barbarossa, ed i protagonisti di Amici 20! Chi precisamente? Ci saranno i tre bei giudici, Stefano de Martino, Emanuele Filiberto e Stash e poi in studio sarà intervistato Tommaso, il ballerino eliminato nell’ultima puntata andata in onda.