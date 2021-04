Pio e Amedeo, ricordate dove li abbiamo visti? Hanno recitato in due film: scopriamo quali sono.

Pio e Amedeo, duo di comici italiani formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, pronti a sorprenderci ogni volta, con battute esilaranti e gag scoppiettanti. Hanno iniziato ad appassionarsi alla recitazione fin da giovanissimi; dopo le prime esperienze nel mondo del cabaret e dell’animazione nei villaggi turistici, avviene il loro debutto in televisione, sul canale locale pugliese Telefoggia. Pian piano, Pio e Amedeo riescono a farsi conoscere ed apprezzare, e negli anni, la comicità forte e prepotente del duo, non passa inosservata. Ad oggi, la loro fama è immensa, e sono spesso ospiti di diverse trasmissioni. Nella loro carriera, come abbiamo espresso, c’è sempre stata la passione per la recitazione, e così i due comici, sono riusciti ad abbracciare anche questa arte: ricordate in quali film l’abbiamo visti?

Pio e Amedeo, dove li abbiamo visti? Hanno recitato in film di successo, ecco quali

Amatissimi comici, Pio e Amedeo non smettono mai di sorprenderci, e noi non possiamo fare altro che farci avvolgere dalla loro schietta ironia, pungente ed esilarante. Nell’ultimo periodo, sono stati ospiti fissi del programma di Maria De Filippi, Amici, giunto alla fase Serale, dove ci hanno fatto divertire e ridere a più non posso. Carriera immensa, dopo la gavetta, è iniziato per loro un percorso tutto in salita, tanto che, a breve, esattamente il 16 aprile, debutteranno in prima serata, su canale 5, con il loro programma Felicissima Sera. Non tutti, forse, ricordano, che il duo comico, ha recitato anche in due importanti film: ricordate quali? Ebbene, nel 2013 è stato prodotto il primo film del duo, intitolato in seguito, Amici come noi, e nel 2014, esce il loro primo film di Natale, Ma tu di che segno 6?.

Il successo è arrivato, forte e grande, dato che le pellicole hanno ottenuto grande apprezzamento da parte dei telespettatori.